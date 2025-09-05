WhatsApp

Tenente Portela

Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico

Semana da Pátria

05/09/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Neste domingo, 7 de setembro, Tenente Portela realiza o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência. A solenidade terá início às 8h30, seguida pelo desfile às 9h, na avenida principal.

O evento contará com a condução do fogo simbólico e a participação de diferentes segmentos da comunidade, incluindo escolas, entidades culturais, grupos esportivos, CTGs, clubes e instituições locais.

A ordem das apresentações será a seguinte:

  1. Banda Municipal
  2. Prefeito, vice e secretários com bandeiras
  3. Banda Marcial das Escolas Indígenas
  4. Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Bento Pi Gog
  5. Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Gomercindo Jete Tenh Ribeiro
  6. Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Mukej
  7. Grupo de Idosos
  8. E.M.E.I. Descobrindo o Saber
  9. E.M.E.I. Pequeno Aprendiz
  10. E.M.E.I. Turma do Giz de Cera
  11. Escola Recanto da Alegria – APAE
  12. E.M.E.F. Tenente Portela
  13. E.M.E.F. Ayrton Senna
  14. E.M.E.F. Marcílio Dias
  15. E.M.E.F. Arcelino Soares Bueno
  16. E.M.E.F. Santo Antônio
  17. E.M.E.F. Sadi Fortes
  18. E.M.E.F. General Osório
  19. AABB Comunidade
  20. E.E. Ed. Básica Prof. Cleia Salete Dalberto
  21. NEEJA
  22. E.E.E.M. Sepé Tiaraju
  23. E.E.E.F. Tenente Portela
  24. E.E.E.F. Fernão Dias Paes
  25. E.E.E.F. Entre Rios
  26. Paróquia Nossa Senhora Aparecida
  27. Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento
  28. Hospital Santo Antônio
  29. Bombeiros Voluntários
  30. CTG Sentinela da Fronteira
  31. CTG Guardiões da Fronteira
  32. Grupo Moto Clube Bronko
  33. Os Desbravadores Guardiões do Yucumã
  34. Clube Esportivo Recreativo Miraguai
  35. Os Trilheiros de São Pedro
  36. Os Trilheiros de Tenente Portela

A Prefeitura convida toda a população a prestigiar o desfile, que celebra a história, a cultura e a união da comunidade.









