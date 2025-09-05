Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico

Neste domingo, 7 de setembro, Tenente Portela realiza o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência. A solenidade terá início às 8h30, seguida pelo desfile às 9h, na avenida principal.
O evento contará com a condução do fogo simbólico e a participação de diferentes segmentos da comunidade, incluindo escolas, entidades culturais, grupos esportivos, CTGs, clubes e instituições locais.
A ordem das apresentações será a seguinte:
- Banda Municipal
- Prefeito, vice e secretários com bandeiras
- Banda Marcial das Escolas Indígenas
- Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Bento Pi Gog
- Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Gomercindo Jete Tenh Ribeiro
- Escola Estadual Indígena de Ens. Fund. Mukej
- Grupo de Idosos
- E.M.E.I. Descobrindo o Saber
- E.M.E.I. Pequeno Aprendiz
- E.M.E.I. Turma do Giz de Cera
- Escola Recanto da Alegria – APAE
- E.M.E.F. Tenente Portela
- E.M.E.F. Ayrton Senna
- E.M.E.F. Marcílio Dias
- E.M.E.F. Arcelino Soares Bueno
- E.M.E.F. Santo Antônio
- E.M.E.F. Sadi Fortes
- E.M.E.F. General Osório
- AABB Comunidade
- E.E. Ed. Básica Prof. Cleia Salete Dalberto
- NEEJA
- E.E.E.M. Sepé Tiaraju
- E.E.E.F. Tenente Portela
- E.E.E.F. Fernão Dias Paes
- E.E.E.F. Entre Rios
- Paróquia Nossa Senhora Aparecida
- Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento
- Hospital Santo Antônio
- Bombeiros Voluntários
- CTG Sentinela da Fronteira
- CTG Guardiões da Fronteira
- Grupo Moto Clube Bronko
- Os Desbravadores Guardiões do Yucumã
- Clube Esportivo Recreativo Miraguai
- Os Trilheiros de São Pedro
- Os Trilheiros de Tenente Portela
A Prefeitura convida toda a população a prestigiar o desfile, que celebra a história, a cultura e a união da comunidade.