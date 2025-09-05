WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Folha Popular
Seco
Meganet
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Niederle
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Justiça

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

A partir de terça o colegiado começa a votação sobre trama golpista

05/09/2025 16h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta sexta-feira (5) uma sessão extra da Primeira Turma da Corte para julgar o núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

No pedido enviado ao presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, Moraes pediu o agendamento de uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira (11). Já estavam agendadas sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro.

O julgamento começou nesta semana, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

A partir de terça-feira (9), colegiado vai iniciar a votação que pode condenar Bolsonaro e os demais acusados a mais de 30 anos de prisão.

Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Crimes

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joedson Alves/Agencia Brasil Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.17 km/h

Vento

82%

Umidade

Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Sicredi
Império
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Império
Sicoob
Tarzan
Últimas notícias
Há 22 minutos Comissão aprova utilidade pública de barragens para irrigação
Há 23 minutos Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Há 23 minutos Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Há 56 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de veículo com tração animal
Há 56 minutos Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Seco
Unimed
Meganet
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 1 dia Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Agro Niederle
Ipiranga
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Sala
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados