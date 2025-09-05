CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta

A Comissão de Esporte (CEsp) fará na quarta-feira (10), às 9h, o terceiro painel do seminário sobre a formação esportiva dos jovens no Brasil. O debate terá como tema “Perspectiva Comparada: modelos e experiências e internacionais”.

O objetivo é discutir experiências consolidadas em países que tratam o esporte de base como prioridade. E ainda traçar possíveis caminhos para o fortalecimento e a reestruturação das políticas de formação esportiva no Brasil.

Ao todo, quatro painéis serão realizados pela CEsp. Os painéis anteriores tiveram como temas: "Governança e Articulação do Sistema Esportivo na Formação de Atletas", em 13 de agosto, e "Iniciação Esportiva e Inclusão Social nos Territórios", na quarta-feira (3). A iniciativa é da senadora Leila Barros (PDT-DF), que preside a CEsp.

Convidados

O debate contará com a participação, já confirmada, de:

professora da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (SP) e pesquisadora de desenvolvimento esportivo e equidade de gênero no esporte Paula Korsakas;

professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg-RS) e membro da Cátedra Unesco Esporte para o Desenvolvimento, a Paz e o Meio Ambiente Billy Graeff Bastos;

professor da Universidade do Oeste de Sydney, na Austrália, Jorge Knijnik; e

professor da Universidade de Ottawa, no Canadá, Martin Camiré;

A comissão ainda aguarda a confirmação da professora da Universidade de Swansea no País de Gales, e especialista em psicologia do esporte juvenile Camilla Knight.

Segundo Tempo

Após o debate, a comissão deve votar requerimento para realização de audiência pública de avaliação do Programa Segundo Tempo ( REQ 37/2025 – CEsp ). A iniciativa é da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

O Programa Segundo Tempo busca fortalecer a cidadania, reduzir desigualdades e contribuir para a formação integral de jovens, por meio de atividades esportivas no ambiente escolar e comunitário.