WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Meganet
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Niederle
Senado Federal

CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro

A Comissão de Segurança Pública (CSP) tem reunião marcada para terça-feira (9), às 11h, para decidir sobre o encaminhamento de ofícios, medidas jud...

05/09/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Depoimento de Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública dia 2 de setembro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Depoimento de Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública dia 2 de setembro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) tem reunião marcada para terça-feira (9), às 11h, para decidir sobre o encaminhamento de ofícios, medidas judiciais e outros documentos relacionados ao depoimento de Eduardo Tagliaferro em audiência pública na própria CSP no último dia 2.

Tagliaferro é ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele relatou aos membros da CSP um suposto uso indevido da estrutura do TSE pelo ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro foi assessor de Moraes no TSE entre 2022 e 2024.

Segundo o presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), as informações prestadas por Tagliaferro afetam o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela 1ª Turma do STF. Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas são réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dos processos.

Na reunião do depoimento de Tagliaferro, Flávio também anunciou que todas as informações apresentadas pelo ex-chefe do TSE serão disponibilizadas às defesas dos réus no julgamento dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Produção de cacau atacada pela vassoura-de-bruxa - Foto: Paulo Pampolin/stock.adobe.com Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Observado por Augusto Nardes (E), Izalci Lucas(D) recebe placa do presidente Cofeci, João Teodoro da Silva - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
A iniciativa do seminário é da presidente da comissão, senadora Leila Barros - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.17 km/h

Vento

82%

Umidade

Sicredi
Ipiranga
APPATA
Sala
Império
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 15 minutos Comissão aprova utilidade pública de barragens para irrigação
Há 15 minutos Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Há 15 minutos Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Há 48 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de veículo com tração animal
Há 49 minutos Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
F&J Santos
Império
Fitness
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 1 dia Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Seco
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Império
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Império
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados