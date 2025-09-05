WhatsApp

Senado Federal

Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis

O Senado realizou, nesta sexta-feira (5), sessão especial em homenagem ao Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, celebrado em 27 de agosto. A inic...

05/09/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Observado por Augusto Nardes (E), Izalci Lucas(D) recebe placa do presidente Cofeci, João Teodoro da Silva - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Observado por Augusto Nardes (E), Izalci Lucas(D) recebe placa do presidente Cofeci, João Teodoro da Silva - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado realizou, nesta sexta-feira (5), sessão especial em homenagem ao Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, celebrado em 27 de agosto. A iniciativa foi do senador Izalci Lucas (PL-DF) e reuniu representantes do setor, além do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.

Izalci destacou a importância da categoria e afirmou que os corretores são agentes que transformam a vida das famílias e são fundamentais para o desenvolvimento urbano e para a realização do sonho da casa própria de milhões de brasileiros.

O ministro Augusto Nardes abordou a necessidade de fortalecer políticas de Estado e de investir em credibilidade no setor público.

— A credibilidade é o maior patrimônio de uma nação. Precisamos de confiança para avançar em políticas de Estado que ultrapassem governos. Além disso, é fundamental capacitar gestores e dirigentes para que possam aplicar corretamente os recursos e garantir resultados concretos para a sociedade — declarou.

O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro da Silva, lembrou os avanços conquistados pela categoria ao longo das últimas décadas e o papel do setor na economia.

— O corretor de imóveis é o agente que garante segurança jurídica e ajuda a transformar a sociedade por meio do acesso à moradia. A presença de parlamentares, ministros e dirigentes que compreendem a relevância do nosso trabalho é fundamental. Juntos, fortalecemos a representatividade da categoria e promovemos políticas e ações que beneficiam todos os corretores de imóveis do Brasil — afirmou.

A presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci), Lucimar Alves Elias, reforçou que a federação está ao lado dos profissionais para enfrentar os desafios do mercado.

— Dirigir a federação não é tarefa fácil. Passamos por grandes dificuldades financeiras, especialmente após a eliminação da contribuição sindical obrigatória, que impactou diretamente nossa estrutura. Mas seguimos firmes, com abnegação, esforço diário e muito comprometimento, sempre buscando fortalecer a imagem do corretor de imóveis e promover a evolução profissional da categoria. Cada ação que tomamos é pensada para que os corretores tenham respaldo, apoio e representatividade, mostrando à sociedade o valor do nosso trabalho — destacou.

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) também foi cumprimentado e elogiado pelo trabalho de representação da categoria no Mato Grosso, destacando a importância do apoio institucional e da articulação política para fortalecer o setor.

— Temos feito um esforço conjunto para apoiar os corretores de imóveis e garantir que possam desempenhar seu trabalho com reconhecimento e qualidade. É preciso valorizar a formação profissional, a ética e a dedicação diária de cada corretor para que todo o mercado imobiliário funcione com segurança e eficiência — disse.

Durante a sessão, também foi exibido um vídeo institucional que resgatou a história da profissão desde os primeiros registros em São Paulo, passando pela lei de regulamentação de 1962, até o papel dos corretores na construção de Brasília. A produção ressaltou que hoje o Brasil conta com mais de 650 mil profissionais e 27 conselhos regionais.

O encontro foi marcado ainda pela entrega de uma placa de homenagem ao senador Izalci Lucas, em reconhecimento aos serviços prestados em defesa da valorização dos corretores de imóveis. Ao agradecer a honraria, o parlamentar fez uma reflexão sobre o papel da política.

— Não existe atividade mais nobre do que a política, porque ela muda a vida das pessoas para melhor ou para pior, depende da escolha. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Ultimamente só temos políticas de governo, que mudam a cada gestão. Precisamos de políticas de Estado para garantir resultados duradouros.

'É preciso valorizar a formação profissional', disse Wellington Fagundes, que participou de forma remota - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
'É preciso valorizar a formação profissional', disse Wellington Fagundes, que participou de forma remota - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Para o ministro do TCU Augusto Nardes, país precisa fortalecer políticas de Estado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Para o ministro do TCU Augusto Nardes, país precisa fortalecer políticas de Estado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão especial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão especial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados