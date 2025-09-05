WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Niederle
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Folha Popular
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Império
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Educação

Governo apresenta ações do Programa Alfabetiza Tchê para o segundo semestre

Na tarde desta sexta-feira (5/9), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), apresentou, ao vivo pela TV Seduc/RS, as ações p...

05/09/2025 21h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
As mentorias terão início neste mês de setembro e se estenderão até outubro. -Foto: Ascom/Seduc
As mentorias terão início neste mês de setembro e se estenderão até outubro. -Foto: Ascom/Seduc

Na tarde desta sexta-feira (5/9), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), apresentou, ao vivo pela TV Seduc/RS, as ações para o segundo semestre do Programa Alfabetiza Tchê . A proposta inclui medidas emergenciais e estratégicas para fortalecer a alfabetização nas escolas gaúchas, com foco na preparação para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação nacional, e o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers), avaliação estadual.

Com apresentação da subsecretária de Governança e Gestão da Rede Escolar, Néri Barcelos, a live contou com a participação da secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, e da presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS), Ana Paula Bennemann. Como convidada especial, a secretária-executiva de Cooperação com Municípios do Ceará, Emanuelle Grace Kelly, compartilhou a experiência do regime de colaboração em seu Estado.

Alfabetização como prioridade

Durante a transmissão, Stefanie destacou a importância de garantir suporte pedagógico às escolas mais afetadas nas enchentes de 2024, ressaltando que o momento simboliza um marco de aproximação entre Estado e municípios. “Hoje é um primeiro passo para essa reestruturação de rota. Precisamos analisar a situação de cada comunidade, apoiar os professores e assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano, com os instrumentos adequados para cada realidade”, afirmou.

A convidada Emanuelle reforçou a relevância do regime de colaboração como estratégia para reduzir desigualdades e ampliar a equidade no processo de alfabetização. “Estamos em um momento em que precisamos ser cirúrgicos para fazer a diferença na vida das crianças. É fundamental mapear as aprendizagens, identificar os gargalos e adotar estratégias personalizadas de acordo com cada contexto. Avaliar para ensinar é o caminho para garantir resultados concretos”, explicou.

Já Néri enfatizou que o plano precisa ser pensado em três dimensões (curto, médio e longo prazo), sempre com foco na aprendizagem e garantia da alfabetização até o segundo ano do Ensino Fundamental para toda rede pública gaúcha. “A alfabetização é a etapa mais importante da escolarização. Por isso, estamos todos imbuídos nesse processo para contribuir com a alfabetização plena de nossos estudantes”, declarou.

Mentorias e próximos passos

O plano prevê a oferta de mentorias personalizadas para as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e para 159 municípios prioritários, definidos a partir dos resultados do Indicador Criança Alfabetizada 2024. As mentorias terão início neste mês de setembro e se estenderão até outubro.

Os encontros são coletivos e individuais, envolvendo gestores estaduais, regionais e municipais. O objetivo é fortalecer o regime de colaboração, promover acompanhamento técnico-pedagógico contínuo e induzir a criação de protocolos de monitoramento, de forma a assegurar avanços consistentes na alfabetização.

Além disso, será disponibilizado um simulado de provas para os segundo, quinto e nono anos em todos os 497 municípios gaúchos em preparação para as avaliações do Saeb e do Saers. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Mariana Gomes/Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.57 km/h

Vento

81%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Sala
Sicredi
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 51 minutos Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
Há 51 minutos Governo apresenta ações do Programa Alfabetiza Tchê para o segundo semestre
Há 1 hora Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção
Há 2 horas Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Há 3 horas Rio teve um dia de sol forte, mas no final de semana tempo muda
Tarzan
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
3
Há 2 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
4
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
5
Há 4 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Sala
Tarzan
Unimed
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Império
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados