WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Niederle
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Direitos Humanos

Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa

Levantamento investigou evasão no ensino regular

06/09/2025 11h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

O racismo estrutural e a necessidade de garantir renda são fatores que impedem jovens e adultos de concluir a educação básica no país.

A conclusão é do gerente de Monitoramento, Avaliação, Articulação e Advocacy do Itaú Educação e Trabalho, Diogo Jamra, com base na pesquisa Educação de Jovens e Adultos: Acesso, Conclusão e Impactos sobre Empregabilidade e Renda , divulgada nesta semana pela Fundação Roberto Marinho e pelo Itaú Educação e Trabalho.

“O país tem hoje um perfil de pessoas negras e de baixa renda que compõem os 66 milhões, com mais de 15 anos e fora da escola, que não concluíram a educação básica. Precisamos lidar com isso. O programa Educação de Jovens e Adultos [EJA] precisa entender que o público que vai atingir tem majoritariamente esse perfil”, disse em entrevista à Agência Brasil .

Especialista em políticas de educação e trabalho, ele aponta que um dos grandes motivos para que jovens não concluam a educação básica na idade adequada está relacionado à necessidade de renda e começarem a trabalhar. Segundo ele, é preciso articular políticas que garantam a educação básica às pessoas que têm maiores obstáculos para alcançá-la. “Uma iniciativa do governo federal como o programa Pé-de-Meia tende a dialogar com isso”, afirmou.

Jamra destacou ainda a influência de questões históricas estruturantes da sociedade brasileira, marcada por um passado escravocrata, no acesso das pessoas à educação básica.

“A população negra é excluída das políticas públicas por uma questão histórica racista, de um racismo estrutural. [Essas pessoas] vão sendo empurradas para fora dessas políticas que não dialogam com elas”.

Com base em uma análise feita a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a pesquisa revelou ainda que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda da população jovem - entre 19 e 29 anos .

Evasão de jovens e adultos

O levantamento investigou evasão no ensino regular, retomada dos estudos e permanência na EJA. Para isso, foram observados três perfis: jovens de 15 a 20 anos matriculados no ensino regular; jovens de 21 a 29 anos que se encontravam fora da escola sem ter concluído a educação básica; e o terceiro grupo, formado por pessoas com 21 anos ou mais matriculados na EJA.

A análise dos perfis revelou que, entre os jovens de 15 a 20 anos, a evasão do ensino regular é mais comum do que a migração para a EJA, sendo que o risco de abandonar a escola aumenta com a idade e o atraso escolar (18 a 20 anos), ser homem, negro, residir em área rural, ter baixa renda e estar trabalhando.

Para o público de 21 a 29 anos, que não completou a educação básica e estava fora da escola, a chance de matrícula na EJA é maior para mulheres e desempregados. No entanto, ser responsável pelo domicílio, morar em áreas rurais e estar trabalhando reduzem essa probabilidade.

Para os matriculados na EJA, com 21 anos ou mais, a pesquisa mostra que, embora as mulheres tenham menor chance de evadir, mulheres com filhos aumentam essa probabilidade. Outros fatores, como ser mais velho, trabalhar em jornada superior a 20 horas semanais, ser responsável pelo domicílio e residir em áreas rurais, aumentam a chance de evasão.

De acordo com Diogo Jamra, os dados reforçam a urgência de fortalecimento de políticas públicas que integrem a EJA às necessidades do público com maior chance de evasão, como aqueles que precisam garantir uma renda.

“A necessidade de trabalhar é, ao mesmo tempo, um fator que contribui para a evasão escolar e uma motivação para o retorno às salas de aula desse grupo.”

Investimento na EJA

O poder público, em todas as suas esferas - federal, estadual e municipal -, precisa dar atenção ao ensino de jovens e adultos, segundo o especialista, a fim de assegurar o direito constitucional à educação. “A gente percebe que essa política nunca teve uma centralidade no desenho das políticas educacionais. A gente precisa agora trazê-la para o centro do debate. E, ao fazer isso, precisará de um maior investimento.”

O especialista defende uma inovação pedagógica para encontrar uma modalidade educacional que dialogue com essa população excluída atualmente das políticas de educação.

“A gente precisa que a academia desenvolva novas propostas pedagógicas, metodologias que estejam adequadas ao perfil desse público, com metodologias inovadoras, com pedagogia de alternância, porque tem [também] uma população concentrada no meio rural”, disse.

Segundo ele, a pesquisa reforça ainda o papel estratégico da EJA como caminho de formação para quem busca retornar ao sistema educacional. “Integrada à Educação Profissional e Tecnológica, [a EJA] pode contribuir ainda mais para que os jovens brasileiros concluam os estudos, tenham a possibilidade de agregar conhecimentos que os prepare para a inserção produtiva digna e, assim, tenham mais perspectivas de melhoria de condições de trabalho e, consequentemente, de vida”, opinou.

Os resultados da pesquisa indicam que, entre jovens de 19 a 29 anos, concluir a EJA aumenta em 7 pontos percentuais (p.p) as chances de conseguir um emprego formal e eleva, em média, 4,5% a renda mensal do trabalho. O impacto é maior para quem tem entre 19 e 24 anos: nesse grupo, a probabilidade de formalização aumenta para 9,6 pontos percentuais, enquanto a renda mensal aumenta em 7,5%.

“É essencial a consolidação de políticas públicas e ações intersetoriais que garantam o acesso à EJA com EPT [Educação Profissional e Tecnológica] em todo o país, só assim conseguiremos oferecer a milhares de jovens trajetórias de vida com mais dignidade, renda e proteção social”, concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Curso capacita jovens de favelas para produzir conteúdo nas redes
© Rovena Rosa/Agência Brasil Crimes de Maio ainda podem ser indenizados, vota relator no STJ
© Tomaz Silva/Agência Brasil Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
15°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

2.8 km/h

Vento

57%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
APPATA
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Meganet
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 2 horas Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada
Há 2 horas Forças Armadas vão cumprir veredito do STF sobre golpe, diz Múcio
Há 4 horas Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa
Há 5 horas Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Há 5 horas Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Seco
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Império
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 2 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
3
Há 3 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 6 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
5
Há 5 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados