Educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07/09/2025 10h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo Agência Brasil
© Arquivo Agência Brasil

O Questionário do Estudante para concluintes de cursos de licenciatura inscritos na avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas deve ser preenchido até 25 de outubro, portanto, até um dia antes da prova, agendada para 26 de outubro.

O formulário está disponível desde o início do período de confirmação da inscrição na Prova Nacional Docente (PND) e pode ser acessado no Sistema da Prova Nacional Docente (PND), dentro da “Página do Participante”, por meio do login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.Br .

O prazo é destinado somente aos formandos em 2025 inscritos pelas instituições de ensino superior no Enade das Licenciaturas 2025 que não completaram o Questionário do Estudante no momento de confirmação da inscrição na PND.

A medida tem o objetivo de levantar informações que permitam caracterizar o perfil dos estudantes e seus processos de formação na faculdade e, desta forma, avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior no Brasil.

Preenchimento obrigatório

A etapa de preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatória para a conclusão da licenciatura. De acordo com a portaria do Inep ( 359/2025 ), ao responder o Questionário do Estudante, o concluinte fica apto a participar do Enade e terá assegurada a condição para colar grau. O preenchimento também é requisito necessário para a visualização do local da prova.

A nota do questionário não é somada à nota final da prova do Enade das Licenciaturas.

Informações pedidas

O Questionário do Estudante do Enade das Licenciaturas aborda temas relacionados à experiência acadêmica e social. Entre outras, as perguntas aos estudantes concluintes de licenciaturas estão relacionadas a:

  • Perfil do estudante e familiar (idade, renda familiar, cor ou raça, etc)
  • Trajetória acadêmica, com destaque para infraestrutura da instituição de ensino superior (biblioteca, laboratórios, salas de aula; quantidade e qualidade do corpo docente e grade curricular, participação em atividades extracurriculares (pesquisa, extensão, monitoria).
  • Contexto social e profissional: se trabalhou durante o curso e se a área de atuação tem relação com o curso, se pretende exercer o magistério após o término do curso, etc.

Para quem quiser conhecer os conteúdos de questionários anteriores – de 2004 a 2024 – pode acessá-los em do Inep .

Respostas dos concluintes

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o Enade, considera que as respostas que constam no questionário ajudam a compreender os resultados dos concluintes dos cursos no Enade e, também servem para avaliar as instituições de educação superior.

As respostas são analisadas pelo Inep e agregadas por curso, com a garantia de preservação do sigilo da identidade de quem o respondeu.

Enade das Licenciaturas e PND

Em 2025, a realização da primeira a Prova Nacional Docente usará como matriz de referência o conteúdo da prova teórica do Enade das Licenciaturas com o objetivo de melhorar o ingresso de professores nas redes públicas de ensino e de estimular a realização de concursos públicos por estados e municípios.

Os locais serão divulgados por meio do Cartão de Confirmação da Inscrição individualizado, que ainda será disponibilizado pelo Inep no Sistema PND .

A aplicação do Enade das Licenciaturas/PND está marcada para 26 de outubro de 2025.

Com duração de 5h30, as provas serão compostas por uma parte de Formação Geral Docente, com 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva de conteúdo comum aos cursos de todas as áreas, e uma de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, com 50 questões.

Confira as próximas etapas:

  • Aplicação da prova: 26 de outubro;
  • Gabarito e padrão de resposta da questão discursiva preliminares: 28 de outubro;
  • Gabarito e padrão de resposta da questão discursiva definitivos: 11 de novembro;
  • Resultado final: 10 de dezembro.
