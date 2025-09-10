Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 5 milhões no Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Porto Alegre celebra mais um ano de atividades nesta quarta-feira (10/9) com a confirmação de um importante pacote de revitalização. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), anunciou um repasse de R$ 5 milhões destinado a melhorias na infraestrutura do parque e do Museu de Ciências Naturais do RS (MCN).

O recurso permitirá a reforma de cinco edificações: o Bromeliário e gabinetes, os Cactários, o Anfiteatro, um quiosque e a estrutura de bar e sanitários, totalizando mais de 1.000 m² de área qualificada. Também estão previstas melhorias em sistemas de abastecimento e saneamento, como a instalação de nova motobomba em poço tubular, dosadores de cloro e flúor, macromedidor de água, além da construção de laje sanitária em concreto, cercamento de alambrado com portão e a reforma do sistema de controle de nível do reservatório de água.







Investimento se soma a outros aportes no Jardim Botânico

O novo investimento se soma a iniciativas que já estão em execução. Em maio desse ano, a Sema iniciou a reforma do telhado da sede administrativa e da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas, onde funciona o MCN. A obra, no valor de R$ 2,7 milhões, está sendo executada pela Solv Construtora e Soluções Ltda e inclui a substituição de telhas metálicas, impermeabilização de lajes e tratamento de fissuras.

Em maio, Estado começou a reforma do telhado -Foto: Divulgação/Sema

Outro avanço foi a modernização da rede elétrica do prédio, em obra conduzida pela empresa Enerbras no valor de R$ 987 mil, já em fase de operação. O serviço garante mais segurança, confiabilidade e eficiência para laboratórios, salas de acervo e áreas de exposição.



Segundo a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, os investimentos representam uma conquista coletiva. “Celebrar o aniversário do Jardim Botânico com a confirmação de novos recursos é reafirmar nosso compromisso com a preservação do patrimônio ambiental e científico do Estado. Estamos garantindo melhores condições para pesquisadores, estudantes, visitantes e para todos os servidores que atuam diariamente neste espaço histórico", destaca.

Com os R$ 5 milhões, a Sema prevê ampliar as frentes de modernização, contemplando infraestrutura, acessibilidade e conservação, fortalecendo o papel do Jardim Botânico como referência em ciência, educação e lazer no Rio Grande do Sul.

Texto: Milena Oliveira/Ascom Sema

Edição: Secom