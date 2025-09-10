WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Unimed
Sala
Folha Popular
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Câmara

Comissão aprova critérios para cobrança do Imposto Territorial Rural

O texto ainda será analisado por mais duas comissões da Câmara dos Deputados

10/09/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1192/25, da deputada Daniela Reinehr (PL-SC), que define critérios para a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) apenas para propriedades fora do perímetro urbano definido por lei municipal.

A medida impede o uso da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para cobrança do ITR.

Segundo a autora, a proposta evita interpretações que poderiam resultar na tributação indevida de áreas rurais.

Terra nua
 O projeto também define critérios para calcular o valor da terra nua (VTN) – preço de mercado do imóvel rural, excluídas as benfeitorias e culturas ou pastagens cultivadas. O cálculo será feito a partir da localização e da dimensão do imóvel, de sua aptidão agrícola e dos preços de mercado de transações recentes.

O texto proíbe a superavaliação do VTN e exige fundamentação, elaborada por técnico agrícola ou agrônomo registrado em órgão de classe. O valor fixado poderá ser questionado em até 60 dias pelos interessados.

“A adoção de critérios técnicos e juridicamente corretos para a tributação do ITR contribuirá para a previsibilidade e segurança jurídica no setor, evitando que produtores rurais sejam penalizados com cobranças abusivas e autuações arbitrárias”, afirmou Daniela Reinehr.

Alterações do relator
O relator, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), fez duas mudanças no texto:

  • ampliou de 10 para 60 dias o prazo para questionar o valor do VTN ;
  • retirou a condição de falta de infraestrutura urbana para caracterizar a incidência do ITR em vez do IPTU.

Nogueira acrescentou que a proposta garante justiça fiscal, protege o produtor rural contra cobranças indevidas e assegura transparência na definição da base de cálculo.

Próximos passos
O texto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Fitness
Império
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Sicoob
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
APPATA
Sala
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Meganet
Últimas notícias
Há 4 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 4 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Meganet
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Fitness
Império
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados