WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Unimed
APPATA
F&J Santos
Folha Popular
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Sicredi
Império
Fitness
Lazzaretti
Câmara

Comissão aprova uso de recursos de multas de trânsito para custear CNH de pais de pessoas com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

10/09/2025 12h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) para custear a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência. O Funset é abastecido com o dinheiro das multas de trânsito.

Pela proposta, para ter o processo de habilitação pago com verbas do fundo, o beneficiário que mora em área urbana deve comprovar renda familiar mensal de até R$ 8 mil. Se residir em área rural, a renda familiar bruta anual não poderá ultrapassar R$ 96 mil.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Duarte Jr. (PSB-MA), pela aprovação do substitutivo da Comissão de Viação e Transportes ao Projeto de Lei 1878/24 , do deputado Geraldo Mendes (União-PR). A proposta original beneficiava apenas pais e responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA)

Segundo o relator, o substitutivo reconhece o papel central dos cuidadores e coloca todas as pessoas com deficiência em igualdade de condições. "A medida possui caráter eminentemente assistencial e inclusivo, ao aliviar encargos financeiros dos responsáveis legais, proporcionando maior autonomia e mobilidade, sem representar ônus relevante à administração pública", afirmou Duarte Jr.

Próximas etapas
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Meganet
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Império
Meganet
APPATA
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Seco
Fitness
Últimas notícias
Há 4 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 4 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
F&J Santos
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Sala
Unimed
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Seco
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados