Esporte e lazer

Com apoio do governo do Estado, Rio Grande do Sul leva delegação recorde aos Jogos da Juventude em Brasília

Antes mesmo do início das competições, o Rio Grande do Sul já faz história nos Jogos da Juventude 2025. O governo do Estado, por meio da Secretaria...

10/09/2025 12h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Primeira parte da delegação gaúcha está em Brasília para os Jogos da Juventude 2025 -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
Primeira parte da delegação gaúcha está em Brasília para os Jogos da Juventude 2025 -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL

Antes mesmo do início das competições, o Rio Grande do Sul já faz história nos Jogos da Juventude 2025. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), leva uma delegação recorde, com 208 atletas, para as disputas que acontecem a partir da quarta-feira (10/9) e se estendem até 26 de setembro. O maior evento esportivo estudantil do Brasil é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

A equipe gaúcha recebe suporte financeiro e técnico da SEL, que garante o custeio de passagens aéreas e uniformes, além de organização logística aos atletas-estudantes até 17 anos.

A secretaria também foi responsável por realizar o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs) , que definiu os representantes gaúchos na capital federal. A comitiva é dividida em três turmas, de acordo com o calendário de competição das modalidades.

A delegação histórica levada pela SEL supera a edição passada, realizada em João Pessoa, na Paraíba, na qual participaram 196 atletas gaúchos. Eles se juntarão a atletas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, somando 4,7 mil competidores distribuídos em 20 modalidades.

O Rio Grande do Sul estará representado em 19 delas - apenas o wrestling (luta corpo a corpo) não terá gaúchos na disputa.

Para o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, conhecido como o Gaúcho da Geral, o tamanho da delegação gaúcha é motivo de orgulho e confirma os impactos do investimento no esporte.

“Mais do que revelar atletas de alto rendimento, a iniciação esportiva forma cidadãos comprometidos com valores que levam para toda a vida. Os Jogos da Juventude representam um marco no futuro do esporte gaúcho, pois reúnem talento, dedicação e superação. Tenho certeza de que nossa delegação nos dará muito orgulho e mostrará a força da juventude do Rio Grande do Sul", destaca o titular da pasta.

A ginasta Francine de Oliveira conquistou seis medalhas -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
A ginasta Francine de Oliveira conquistou seis medalhas -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL

Grandes nomes do esporte

Disputados desde 2000, os Jogos da Juventude são uma vitrine para os novos talentos esportivos brasileiros. Da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, 37% dos atletas participaram dessa competição.

Muitos gaúchos se destacaram e tiveram êxito no esporte, com resultados internacionais relevantes e participação em Jogos Olímpicos, como a judoca tricampeã mundial e três vezes medalhista olímpica, Mayra Aguiar, e o nadador, também medalhista olímpico, Fernando Scheffer.

O esgrimista gaúcho Guilherme Toldo será um dos embaixadores do evento. Toldo se junta a outros nomes de expressão do esporte nacional que terão o mesmo papel em diferentes modalidades:

  • Luisa Baptista (triatlo);
  • Rosângela Santos (atletismo);
  • Bruninho (voleibol);
  • Ketleyn Quadros (judô);
  • Duda Amorim (handebol);
  • Janeth Arcain (basquete);
  • Giullia Penalber (Wrestling);
  • Agatha Rippel (vôlei de praia);
  • Luccas Abreu (tiro com arco);
  • Fabiana Silva (badminton).


Novas promessas do esporte gaúcho

Além dos atletas já consagrados, novos talentos gaúchos, que se destacaram nos últimos anos, retornam à competição nesse ano. Os ginastas Caio Fernandes, com cinco medalhas, incluindo três de ouro, e Francine de Oliveira, com seis ao todo, sendo quatro de ouro, foram os grandes nomes da delegação do Estado em 2024.

Francine fala com carinho do apoio que recebeu da SEL: “No ano passado, fomos campeãs e foi muito bom contar com o apoio da Secretaria do Esporte e Lazer. Neste ano, a expectativa é a mesma, pretendo dar o meu melhor e representar o Estado", lembra.

No total, os atletas gaúchos trouxeram para o Estado 42 medalhas, sendo 13 de ouro, 13 de prata e 16 de bronze.

Organização e estrutura

As competições dos Jogos da Juventude ocorrerão em 16 locais, sendo que o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) será o principal, recebendo, além de nove modalidades, a Cerimônia de Abertura, que ocorre nessa quarta-feira (10/9), às 18h. O local também receberá a estrutura técnica e de suporte aos atletas.

O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Time Brasil no Youtube.

Texto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
Edição: Secom

