WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Niederle
Seco
Tarzan
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Império
Sicoob
APPATA
Sala
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova inclusão de aluguel de máquinas no programa de apoio ao setor de eventos

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

10/09/2025 12h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3026/23 , que inclui o segmento de aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operadores, entre os beneficiários do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

A comissão aprovou o parecer do relator, deputado Josenildo (PDT-AP), favorável à aprovação da proposta, com ajuste na redação.

“O setor de eventos, por suas características e dinâmica de funcionamento, faz frequente uso do aluguel de máquinas e equipamentos, que constituem importante elo da cadeia de prestação de serviços”, afirmou.

O texto aprovado altera a Lei 14.148/21 , que criou o Perse. A norma reduziu a 0%, por 60 meses, as alíquotas de alguns tributos (PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ) – incidentes sobre o resultado de empresas do setor de eventos.

“O Perse é hoje o principal mecanismo de suporte ao setor de eventos e turismo do País”, disse o autor da proposta, deputado Max Lemos (PDT-RJ). “Apesar de ser um programa recente, os efeitos são notáveis, o que faz com que diversos outros segmentos busquem a adesão”, continuou o parlamentar.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Império
Fitness
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
F&J Santos
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Seco
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 4 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 4 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Mercado do povo
APPATA
Império
Unimed
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Sala
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Império
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados