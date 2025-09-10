WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Folha Popular
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Sala
Seco
Senado Federal

Prevenção ao sofrimento psíquico de jovens segue para a CAS

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (10) projeto que cria ações para prevenir o sofrimento psíquico de jovens. O PL 2.8...

10/09/2025 13h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente da CDH, Damares Alves (à esq., ao lado de Jussara Lima) foi a relatora da proposta aprovada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Presidente da CDH, Damares Alves (à esq., ao lado de Jussara Lima) foi a relatora da proposta aprovada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (10) projeto que cria ações para prevenir o sofrimento psíquico de jovens. O PL 2.847/2022 segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

O projeto, de autoria da deputada Jaqueline Cassol (PP-RO), recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A proposta modifica o Estatuto da Juventude para inserir, entre as diretrizes da política pública da juventude voltada para a saúde, o cuidado relacionado ao sofrimento psíquico e transtornos psiquiátricos, incluindo a capacitação de profissionais; a habilitação de professores e profissionais de saúde e assistência social para identificar sinais de sofrimento psíquico; e a inclusão de temas relativos à saúde psíquica nos projetos pedagógicos.

O projeto também altera a Lei 13.819, de 2019 , para ampliar o escopo da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, prevendo:

  • capacitação permanente de gestores, educadores e profissionais de saúde sobre transtornos mentais;
  • estímulo ao apoio emocional entre jovens em ambientes educacionais; e
  • criação de um Comitê Gestor da Política Nacional, com competências para desenvolver estratégias, monitorar, propor ações, e fomentar informação sobre automutilação e suicídio.

O texto determina que o atendimento psicossocial a pessoas com histórico suicida ou de automutilação seja realizado em quantidade suficiente, com prioridade de acesso e possibilidade de internações de urgência.

A posvenção — suporte a familiares de vítimas de suicídio — será garantida na rede pública. Além disso, exige-se a elaboração de protocolos de atendimento de urgência para casos de lesão autoprovocada e atendimentos a distância, com foco em evidências científicas e adaptações etárias, culturais e regionais, com atenção especial a crianças e adolescentes.

O projeto também insere na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nova obrigação para os estabelecimentos de ensino, impondo a notificação ao Sistema Único de Saúde (SUS) de casos de automutilação em alunos, com vistas à garantia de assistência à saúde.

A proposição altera ainda a Lei 6.259, de 1975 , para incluir a “automutilação em crianças e adolescentes” entre as ocorrências a serem notificadas compulsoriamente ao Estado, juntamente com as doenças que têm obrigação de ser notificadas pela vigilância epidemiológica.

Crescimento

A relatora foi favorável ao projeto. Damares cita dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que mostram que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas anuais de notificações por autolesões na faixa de 10 a 24 anos aumentaram 29% nesse mesmo período. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão 21% ao ano, nesse mesmo período, destacou a senadora. O suicídio constitui a terceira maior causa de mortalidade entre os jovens brasileiros, atrás dos homicídios e acidentes.

Damares ressaltou que, segundo as pesquisadoras responsáveis pelo estudo, dispor de dados de qualidade é uma estratégia fundamental para ações de prevenção ao suicídio. O acesso a estes dados ainda é um problema no mundo todo, seja por estigma, seja por questões legais. Por isso é tão relevante a iniciativa de tornar obrigatória a notificação dos casos.

A relatora acrescentou emenda ao projeto para que, em caso de automutilação de alunos, as escolas notifiquem tanto o SUS quanto o conselho tutelar. Também fez ajustes adequando o projeto à legislação atual, que mudou desde que a proposta foi apresentada.

— Os conselhos têm atuação direta e próxima da comunidade, constituindo um elo fundamental entre a população e o sistema de garantias de direitos. Por conseguinte, não podem ser alijados da cadeia de notificações — disse a senadora.

Aborto

A CDH também aprovou requerimento ( REQ 103/2025 - CDH ) do senador Magno Malta (PL-ES) para audiência pública com o objetivo de instruir o PL 11/2024 , que “institui o Programa de Conscientização contra o Aborto em âmbito nacional”.

— Aqui não vai se discutir a legalização do aborto, mas estratégias para alertar mulheres sobre o aborto — disse Damares.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Tarzan
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Sicoob
Império
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Império
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 4 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 4 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Império
Fitness
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Seco
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Sala
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Fitness
Ipiranga
Meganet
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Sala
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados