WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Folha Popular
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Sicoob
Senado Federal

CAS: venda de medicamentos em supermercados volta à pauta na próxima semana

O projeto de lei que autoriza os supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição ( PL 2.158/2023 ) estava na pauta da Comissão de Assun...

10/09/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O projeto de lei que autoriza os supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição ( PL 2.158/2023 ) estava na pauta da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) desta quarta-feira (10), mas teve sua votação adiada a pedido do senador Dr. Hiran (PP-RR).

Hiran argumentou que precisa de mais tempo para analisar a matéria porque, segundo ele, há uma lacuna no que se refere ao desenvolvimento de marcas próprias de medicamentos.

— Precisamos analisar com muito cuidado a questão do desenvolvimento de marcas próprias dentro da cadeia de farmácias de supermercados, porque há cadeias gigantescas de supermercados que vão fazer uma concorrência muito assimétrica contra pontos de venda muito menores — declarou ele.

Por outro lado, o relator da proposta, senador Humberto Costa (PT-PE), disse que já existe uma regulamentação da Anvisa que proíbe o desenvolvimento de marcas próprias por farmácias e drogarias — e que, por isso, rejeitou a emenda do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) que previa essa proibição.

— O projeto não autoriza a introdução de marcas próprias por parte de farmácias dentro ou fora do ambiente do supermercado. Já existe uma determinação da Anvisa que proíbe a existência das marcas próprias. Eu mesmo sou contrário à existência das marcas próprias— ressaltou ele.

Para Humberto, incluir a proibição no texto da proposta “extrapola o núcleo da matéria”. Ele afirmou que, para disciplinar o assunto, são necessárias “discussões aprofundadas" em um outro projeto, porque a questão envolve análise de impactos sociais, concorrenciais e regulatórios.

Relatório

O autor doPL 2.158/2023 é o senador Efraim Filho (União-PB). Sua proposta, que altera a Lei de Controle Sanitário de Medicamentos ( Lei 5.991 de 1973 ), permite a venda de medicamento isento de prescrição em supermercado — mas desde que o estabelecimento tenha farmacêutico.

Durante a reunião da Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira, Humberto Costa chegou a apresentar seu relatório, que defende a aprovação de uma versão modificada da proposta original. Essa versão incorpora ajustes sugeridos por vários por senadores, inclusive pelo próprio autor do projeto.

Seu relatório acrescenta, entre outras medidas, a exigência de instalação (dentro do supermercado) de uma farmácia ou drogaria completa e isolada fisicamente, obedecendo às normas sanitárias da Anvisa.

Originalmente, o projeto de Efraim Filho previa que a atuação do farmacêutico no supermercado poderia ser presencial ou virtual. O relatório de Humberto Costa exige a atuação presencial desse profissional.

Além disso, Humberto rejeitou emenda do senador Eduardo Girão (Novo-CE) que permitia a venda dos medicamentos mesmo sem farmacêutico. O relator alertou para os riscos da automedicação e a necessidade da vigilância sanitária,

— A ausência do farmacêutico de forma presencial e em tempo integral, para orientar sobre contraindicações, interações medicamentosas e sinais de alerta, retira do cidadão a possibilidade de uma assistência segura. Isso aumenta a probabilidade de uso incorreto de medicamentos, especialmente em populações vulneráveis, como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, que estão mais sujeitas complicações — argumentou Humberto.

Entre as principais mudanças promovidas pelo relatório (em relação ao projeto original) estão:

  • obrigatoriedade de ambiente físico exclusivo e segregado para a farmácia, com operação direta ou por convênio com farmácias licenciadas;
  • presença de farmacêutico legalmente habilitado durante todo o horário de funcionamento;
  • restrições à venda de medicamentos sujeitos a controle especial: devem ser pagos antes da entrega ou transportados em embalagens lacradas até o caixa;
  • proibição de venda em bancadas ou gôndolas fora da área farmacêutica;
  • autorização para uso de canais digitais e plataformas de e-commerce apenas para entrega, desde que respeitadas todas as normas sanitárias.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Seco
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
APPATA
Império
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Meganet
APPATA
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Império
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Últimas notícias
Há 4 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 4 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Império
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Unimed
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados