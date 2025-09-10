WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Folha Popular
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Niederle
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Senado Federal

Reforma tributária: CCJ recebe relatório de Braga sobre 2ª parte da regulamentação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) recebeu, nesta quarta-feira (10), o relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao projeto quedá continu...

10/09/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Braga e Otto posam com o relatório: senadores podem dar sugestões até a próxima terça (16) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Braga e Otto posam com o relatório: senadores podem dar sugestões até a próxima terça (16) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) recebeu, nesta quarta-feira (10), o relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao projeto quedá continuidade à reforma tributária. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), concedeu vista coletiva — mais tempo para os senadores analisarem — e informou que a comissão vai debater o relatório na próxima quarta-feira (17).

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024 cria definitivamente o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo que unificará os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal).

O texto também altera a primeira parte da regulamentação da reforma tributária ( Lei Complementar 214, de 2024 ). Prevê, por exemplo, que taxistas e fretistas serão isentos de IBS e que o Imposto Seletivo será maior na medida em que uma bebida tiver mais açúcar. Segundo Braga, as mudanças são para corrigir distorções e esclarecer dúvidas.

Braga se comprometeu a atender os senadores durante a semana para eventuais alterações no relatório. Atualmente, o documento acata 96 das 379 emendas já apresentadas. Ele pediu que os senadores enviem sugestões até a terça-feira (16) e afirmou que as discussões não devem retomar o que já foi superado na aprovação da Lei Complementar 214. Na ocasião, setores da economia buscaram tratamentos mais vantajosos para si na cobrança dos novos impostos, por exemplo.

— Peço que as emendas parem de ser apresentadas na terça-feira, porque senão eu não terei tempo. Nós estamos agora tratando de matérias que têm repercussão técnica, portanto teremos que ouvir os especialistas para que não cometamos nenhum tipo de equívoco — disse.

Se o texto for aprovado no Senado, volta à Câmara dos Deputados em razão de Braga ter apresentado um texto alternativo (substitutivo).

Comitê Gestor

info_comite_gestor_ibs.pngOs membros do Conselho Superior que conduzirá o Comitê Gestor passam a ter regras mais rígidas para se manterem no cargo, após as alterações de Braga. Caso sejam condenados a prisão ou por improbidade administrativa ou demitidos, por exemplo, perderão o cargo.

O relator também resolve temporariamente o embate entre duas associações de municípios que impediu a criação temporária do Comitê Gestor em 2025 . Para isso, neste ano a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos concorrerá a 13 vagas de representantes dos municípios no Conselho Superior. Já a Confederação Nacional de Municípios será responsável por 14 vagas.

O Comitê Gestor será um órgão sem subordinação hierárquica a qualquer outro órgão do poder público, composto por representantes dos estados e municípios. Será responsável por arrecadar o IBS e distribuir o que for arrecadado entre os entes federados.

Histórico

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apontou que a reforma tributária sobre o consumo é um tema de longa data que está se tornando realidade desde a promulgação da Emenda Constitucional 132 , em 2023.

— O Fernando Henrique [Cardoso] era presidente da República e uma das coisas que a gente discutia era uma tal de reforma tributária. Estamos conseguindo realizar este sonho, que não é da nossa geração, mas é a realização e a aprovação de um projeto que não vai impactar somente quem está vivo, mas também quem vai viver.

O senador Efraim Filho (União-PB) afirmou que o aspecto técnico do PLP 108/2024 não o torna menos importante. O processo tributário do IBS será modernizado com o texto, o que tornará o Brasil mais propenso ao setor produtivo, segundo ele.

— Aqui está o custo do Brasil, a questão da burocracia excessiva, que transformam nossa legislação no manicômio tributário.

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) apoiou a previsão de que no mínimo 30% dos julgadores nos processos tributários sejam mulheres. O mesmo vale para os diretores executivos do Comitê Gestor.

— Como líder da Bancada Feminina, não poderia deixar de observar esse avanço. Há uma inovação presente nesse cuidado com a participação feminina.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) elogiou o trabalho de Braga e disse que espera que a votação ocorra em breve.

Veja outras alterações propostas por Braga:

  • Prevê situações que abrandam multas e aumentam descontos no pagamento de impostos — por exemplo, quando o penalizado contribui com o Fisco com o envio de informações
  • Impede as Secretarias de Fazenda municipais e estaduais de criarem obrigações acessórias — como exigir documentos — sobre o IBS
  • Cria umaCâmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, como último recurso sobre situações em que há divergência sobre as regras a serem aplicadas

Adiamentos

O presidente Otto Alencar também concedeu vistas ao projeto que aumenta as penas para crimes cometidos com violência ( PL 4809/2024 ). O texto da Comissão de Segurança Pública (CSP) recebeu relatório favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Outros projetos que tiveram a votação adiada nesta quarta são:

  • PL 680/2024 , que autoriza a transferência da licença para a exploração do serviço de táxi. O texto do senador Weverton (PDT-MA) é relatado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)
  • PL 1.630/2019 , que prevê períodos de descanso durante o expediente das funcionárias para a amamentação dos filhos. O texto da senadora Leila Barros (PDT-DF) tem relatório favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
Efraim diz acreditar que regulamentação vai destravar a produtividade - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Efraim diz acreditar que regulamentação vai destravar a produtividade - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Rogério Carvalho lembrou que reforma tributária vai impactar gerações futuras - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Rogério Carvalho lembrou que reforma tributária vai impactar gerações futuras - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Seco
F&J Santos
Meganet
Império
Fitness
Sicredi
APPATA
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Ipiranga
Seco
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Império
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados