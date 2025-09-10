WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Niederle
Unimed
Meganet
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Folha Popular
F&J Santos
Seu Manoel
Senado Federal

CRE vai debater regularização fundiária em áreas de fronteira

A discussão sobre a regularização de terras em faixa de fronteira terá espaço na Comissão de Relações Exteriores (CRE). O colegiado aprovou, nesta ...

10/09/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Audiência vai discutir projeto que facilita registro de terras em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Audiência vai discutir projeto que facilita registro de terras em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A discussão sobre a regularização de terras em faixa de fronteira terá espaço na Comissão de Relações Exteriores (CRE). O colegiado aprovou, nesta quarta-feira (10), requerimentoda senadora Tereza Cristina (PP-MS) para uma audiência pública destinada a instruir o projeto de lei sobre o assunto ( PL 4.497/2024 ). Ainda não há data para o debate.

O projeto cria regras para facilitar o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas. O objetivo é tornar mais claro e seguro o processo de registro desses imóveis. O texto é de autoria do deputado federal Tião Medeiros (PP-PR).

A senadora justifica, no pedido para a audiência ( REQ 22/2025 - CRE ), que a regularização fundiária nessas regiões tem impacto social, econômico e estratégico para o país. A audiência deve reunir especialistas, entidades da sociedade civil e órgãos públicos para analisar os desafios e propor melhorias ao projeto. A intenção é dar mais segurança jurídica e transparência ao processo de validação dos registros, com a garantia da efetividade das alterações propostas.

Convidados

Foram indicados para participar da audiência:

  • Advogado-geral da União adjunto, Junior Divino Fideles
  • Conselheira do Conselho Nacional de Justiça Maria Tereza Uille
  • Consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Carlos Henrique Naegeli Gondim
  • Representantes da Sociedade Rural Brasileira e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR).
  • Representante das Federações da Agricultura dos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina
    Nenhumcomentário
    500 caracteres restantes.
    Seu nome
    Cidade e estado
    E-mail
    Comentar
    * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
    Mostrar mais comentários
    VEJA TAMBÉM
    - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
    O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
    - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
    Tenente Portela, RS
    Atualizado às 03h07
    12°
    Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
    11°

    Sensação

    1.1 km/h

    Vento

    84%

    Umidade

    Ponto Grill
    Mercado do povo
    Agro Niederle
    Hospital Santo Antonio
    F&J Santos
    Fitness
    Mercado Balestrin
    Seu Manoel
    Rádio Municipal
    Seco
    Raffaelli
    Lazzaretti
    Sala
    Tarzan
    Ipiranga
    Meganet
    Império
    Sicoob
    Sicredi
    Unimed
    Mecânica Jaime
    APPATA
    Sala
    Agro Niederle
    Ipiranga
    Sicoob
    F&J Santos
    Fitness
    Mercado Balestrin
    Ponto Grill
    Unimed
    APPATA
    Império
    Sicoob
    Rádio Municipal
    Mecânica Jaime
    Raffaelli
    Sicredi
    Mercado do povo
    Meganet
    Hospital Santo Antonio
    Seu Manoel
    Tarzan
    Lazzaretti
    Municípios
    Tenente Portela - RS
    Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
    Derrubadas - RS
    Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
    Sala
    Ponto Grill
    Sicoob
    Seco
    Raffaelli
    Mercado do povo
    Hospital Santo Antonio
    Seu Manoel
    Mercado Balestrin
    Rádio Municipal
    F&J Santos
    Agro Niederle
    Império
    Ipiranga
    Fitness
    Mecânica Jaime
    APPATA
    Tarzan
    Meganet
    Unimed
    Sicredi
    Lazzaretti
    Últimas notícias
    Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
    Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
    Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
    Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
    Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
    Agro Niederle
    Unimed
    Ipiranga
    Meganet
    Lazzaretti
    Mercado do povo
    Sicredi
    Mecânica Jaime
    Raffaelli
    Sala
    APPATA
    Hospital Santo Antonio
    Sicoob
    Seco
    Império
    Seu Manoel
    Rádio Municipal
    Fitness
    Mercado Balestrin
    F&J Santos
    Ponto Grill
    Tarzan
    Mais lidas
    1
    Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
    2
    Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
    3
    Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
    4
    Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
    5
    Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
    Sala
    Ipiranga
    Unimed
    Sicredi
    APPATA
    Lazzaretti
    Hospital Santo Antonio
    Fitness
    Meganet
    Raffaelli
    Mercado Balestrin
    Agro Niederle
    Seu Manoel
    Ipiranga
    Tarzan
    Seco
    Rádio Municipal
    Império
    F&J Santos
    Sicoob
    Ponto Grill
    Mecânica Jaime
    Mecânica Jaime
    Mercado Balestrin
    Meganet
    APPATA
    Mercado do povo
    F&J Santos
    Unimed
    Seu Manoel
    Tarzan
    Fitness
    Sala
    Lazzaretti
    Ponto Grill
    Agro Niederle
    Seco
    Rádio Municipal
    Império
    Hospital Santo Antonio
    Sicoob
    Sicredi
    Ipiranga
    Raffaelli
    © Copyright 2025 - Todos os direitos reservados