WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Seco
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Folha Popular
Lazzaretti
Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Senado Federal

CDH acata melhorias nas condições de depoimento de menor vítima de violência

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou, nesta quarta-feira (10), projeto para preservar a segurança emocional e psicológica de crianças e ado...

10/09/2025 14h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Aprovado na forma de um substitutivo de Alessandro Vieira, o PL 5.997/2023 vai para a análise da CCJ - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Aprovado na forma de um substitutivo de Alessandro Vieira, o PL 5.997/2023 vai para a análise da CCJ - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou, nesta quarta-feira (10), projeto para preservar a segurança emocional e psicológica de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O PL 5.997/2023 segue agora à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto, da senadora Leila Barros (PDT-DF), recebeu voto favorável do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), na forma de um substitutivo (texto alternativo). O relator incluiu à proposta que a escuta especializada — entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente — e o depoimento especial devem ser realizados de forma a preservar a segurança emocional e psicológica da vítima ou testemunha. Para isso, deverá haver "local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência”.

Proteção

O projeto original altera a Lei da Escuta Protegida , que garante direitos a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O texto de Leila Barros proíbe o contato da vítima com qualquer pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. A proposta também modifica o processo do depoimento especial, que é realizado em segredo de justiça. O texto prevê que o profissional especializado deverá comunicar ao juiz quando identificar fatores que causam intimidação ou repressão ao depoente, caso em que tais elementos deverão ser dispensados. Os fatores a serem verificados pelo profissional são: a apresentação do ambiente, a menção ao registro audiovisual, a menção à existência de pessoas na sala de observação ou de audiência, ou a informação à vítima sobre seus direitos.

Atualmente, a legislação estabelece que o profissional deve comunicar ao juiz sempre que constatar que a presença do autor da violência na sala de audiência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em risco, hipótese em que o agressor deve ser afastado. Além disso, a lei determina que o depoimento deve ser gravado em áudio e vídeo, com transmissão em tempo real para a sala de audiência.

O projeto original ainda veda perguntas ao menor de idade depoente sobre a permanência ou não do acusado ou autor na sala de audiência. Segundo o texto, a decisão sobre a permanência será do profissional especializado, que deverá observar quaisquer sinais de insegurança ou desconfiança do ambiente para a criança e promover as adequações necessárias.

Substitutivo

O texto do relator, Alessandro Vieira, excluiu o trecho que protegia as vítimas ou testemunhas de contato físico, visual ou psicológico com o acusado durante o depoimento especial. Para o senador, a alteração é desnecessária, pois a atual redação da lei já protege a vítima de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto acusado, sendo mais abrangente e protetiva.

Atualmente, a Lei da Escuta Protegida determina apenas que a escuta e o depoimento devem ser realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura que garanta a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência.

O relator propõe alteração à Lei 13.431 para determinar que “a escuta especializada e o depoimento especial serão realizados de forma a preservar a segurança emocional e psicológica da vítima ou testemunha, em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência”.

O texto mantém a obrigação de o profissional especializado comunicar ao juiz quando identificar fatores que causam intimidação durante o depoimento da vítima, prevista no projeto original. No entanto, exclui a proibição de perguntas ao menor de idade sobre a permanência do acusado na sala de audiência.

Sobre a exclusão do trecho que veda a realização de perguntas à vítima, Alessandro disse que atualmente o acusado já pode ser afastado da sala de audiência, sem o envolvimento da criança ou adolescente na decisão.

— A redação proposta pelo projeto teria apenas o efeito de tolher a autonomia do profissional especializado em envolver ou não a criança ou adolescente nessa decisão. A vedação absoluta a essa consulta pode gerar distorções nos casos concretos e limitar a capacidade do profissional especializado de oferecer um parecer contundente acerca da existência de intimidação ou qualquer outra circunstância que possa comprometer o depoimento da vítima — explicou o relator.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Império
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Sicredi
Ipiranga
Fitness
APPATA
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Império
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Império
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados