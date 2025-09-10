WhatsApp

Câmara

Comissão discute cumprimento de acordo que encerrou greve de professores federais

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (11), audiência pública para debater o cumpriment...

10/09/2025 14h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (11), audiência pública para debater o cumprimento dos termos do acordo que pôs fim à greve de professores da rede federal de ensino em 2024.

Segundo a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), que pediu o debate, passados mais de 12 meses do fim da greve, o governo ainda não concretizou compromissos que afetam diretamente a organização da jornada, a mobilidade e a remuneração dos docentes.

A audiência pública será realizada às 10 horas, no plenário 8.

