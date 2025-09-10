WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Niederle
Unimed
Seu Manoel
Seco
Meganet
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Senado Federal

Exigência de programa de integridade para ONGs avança

A Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (10) o projeto de lei que torna obrigatória a implementaçã...

10/09/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Sergio Moro relatou o projeto do senador Plínio Valério - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
O senador Sergio Moro relatou o projeto do senador Plínio Valério - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (10) o projeto de lei que torna obrigatória a implementação de programas de integridade — conhecidos comocompliance— por organizações não governamentais (ONGs) que firmarem parcerias ou convênios com o poder público. De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), o PL 1.316/2023 teve parecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR) e segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A obrigatoriedade vale para organizações da sociedade civil de interesse público, organizações sociais e demais entidades do terceiro setor que assinarem contratos com órgãos públicos com valor superior a R$ 2,5 milhões ou duração maior que 180 dias.

Caso a entidade ainda não possua um programa de integridade no momento da contratação, deverá criá-lo em até 120 dias. O descumprimento resultará em multa diária de 0,05% do valor do contrato, limitada a 10%. Se a multa não for paga, o contrato poderá ser cancelado.

Transparência

O projeto busca aumentar a segurança jurídica e a transparência na aplicação de recursos públicos por entidades privadas. Segundo o texto, os programas de integridade devem incluir mecanismos internos de controle, auditoria, códigos de ética, políticas de conduta e canais de denúncia.

A intenção, segundo Plínio Valério, é coibir práticas como fraudes, desvios de recursos, irregularidades administrativas e violações éticas que possam causar prejuízos ao erário.

Plínio Valério argumenta que, embora as ONGs tenham se consolidado como parceiras importantes do Estado em áreas como assistência social, saúde e educação, também se tornaram alvo de denúncias por má gestão de recursos públicos.

“Como qualquer pessoa jurídica, as ONGs também devem ter procedimentos e controles internos robustos, baseados nas melhores práticas nacionais e internacionais, a fim de evitar irregularidades e ilícitos, principalmente por lidarem com recursos públicos", afirmou o senador.

Moro elogiou a proposta e destacou que a medida vai ao encontro de boas práticas de governança pública.

“O projeto propõe medidas que buscam fortalecer a governança pública, promover a transparência nas relações contratuais entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, e garantir maior controle sobre a execução dos contratos firmados", afirma no relatório.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Meganet
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Sala
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Ponto Grill
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Unimed
Sicredi
Sicoob
APPATA
Tarzan
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Tarzan
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados