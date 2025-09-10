WhatsApp

Justiça

Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para procedimento na pele

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

10/09/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (10) o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar um procedimento médico no próximo domingo (14), no Hospital DF Star, em Brasília.

Com a decisão, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar , poderá deixar sua residência, escoltado pela Polícia Penal, para comparecer ao hospital. Após o procedimento, que será realizado na pele, o ex-presidente deverá apresentar um atestado de saúde em 48 horas.

“Defiro o deslocamento de Jair Messias Bolsonaro, mediante escolta policial a ser realizada pela Polícia Penal do Distrito Federal, para que o requerente possa realizar o procedimento médico requerido”, decidiu o ministro.

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu visitas à casa de Bolsonaro, que também é monitorado por tornozeleira eletrônica.

A decisão foi tomada após o ministro entender que Bolsonaro usou redes sociais de seus filhos para burlar a proibição de acessar as redes, inclusive por intermédio de terceiros.

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via Pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior.

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo, cujo julgamento deve ser finalizado na sexta-feira (12).

Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados