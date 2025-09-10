WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Sala
Niederle
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Folha Popular
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Meganet
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meio Ambiente

Semae promove evento de capacitação em licenciamento ambiental em Rio do Sul

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), promove na próxima segunda-feira, 15/09, no IFC Unidade Urbana, em Rio do Sul, mais uma ...

10/09/2025 15h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), promove na próxima segunda-feira, 15/09, no IFC Unidade Urbana, em Rio do Sul, mais uma edição do Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental e Gestão Ambiental do Impacto Local. Os encontros do programa são realizados em parceria com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) e o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).

A capacitação é voltada aos prefeitos, secretários municipais, presidentes de fundações e representantes de conselhos ambientais, técnicos e gestores de órgãos públicos estaduais e municipais da área ambiental, além de consultores externos e gestores ambientais do setor privado dos municípios da AMAVI e AMVE.

O Programa de Capacitação em Meio Ambiente visa fortalecer e qualificar tecnicamente a atuação dos órgãos ambientais, como base para a cooperação e o desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina por meio da atualização dos conhecimentos em Licenciamento Ambiental e orientação da atuação dos municípios em Gestão Ambiental de Impacto Local, conforme os critérios normativos vigentes.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC


“Com essa série de capacitações queremos fomentar um ecossistema ambiental cada vez mais preparado para atender as demandas na gestão desse importante segmento. Com os atores envolvidos mais preparados, atuando com expertise e segurança jurídica, ganha a nossa economia, ganham as pessoas e ganha, principalmente, o meio ambiente, contribuindo desta forma, para o pleno desenvolvimento sustentável do nosso estado”, pontua o Secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein.

Apoiam a iniciativa, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Conselho Regional de Química de Santa Catarina (CRQ-SC) e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla da Fecam no link: https://www.sympla.com.br/evento/programa-de-capacitacao-em-meio-ambiente-rio-do-sul/3008352

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aporte permitirá a reforma de cinco edificações do Jardim Botânico -Foto: Mariano Pairet Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 5 milhões no Jardim Botânico
Foto: Reprodução/Secom SC Mais de 500 pessoas participam de capacitação do programa Penso, Logo Destino em Ituporanga
Foto: Reprodução/Secom SC Em Barra Velha, Governo de SC entrega licença ambiental prévia para construção e ampliação do molhe de pedras na Foz do Rio Itajuba
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Unimed
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Meganet
Seco
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Império
Fitness
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Sala
Meganet
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados