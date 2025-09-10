Semae promove evento de capacitação em licenciamento ambiental em Rio do Sul

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), promove na próxima segunda-feira, 15/09, no IFC Unidade Urbana, em Rio do Sul, mais uma edição do Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental e Gestão Ambiental do Impacto Local. Os encontros do programa são realizados em parceria com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) e o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).

A capacitação é voltada aos prefeitos, secretários municipais, presidentes de fundações e representantes de conselhos ambientais, técnicos e gestores de órgãos públicos estaduais e municipais da área ambiental, além de consultores externos e gestores ambientais do setor privado dos municípios da AMAVI e AMVE.

O Programa de Capacitação em Meio Ambiente visa fortalecer e qualificar tecnicamente a atuação dos órgãos ambientais, como base para a cooperação e o desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina por meio da atualização dos conhecimentos em Licenciamento Ambiental e orientação da atuação dos municípios em Gestão Ambiental de Impacto Local, conforme os critérios normativos vigentes.

Foto: Reprodução/Secom SC



“Com essa série de capacitações queremos fomentar um ecossistema ambiental cada vez mais preparado para atender as demandas na gestão desse importante segmento. Com os atores envolvidos mais preparados, atuando com expertise e segurança jurídica, ganha a nossa economia, ganham as pessoas e ganha, principalmente, o meio ambiente, contribuindo desta forma, para o pleno desenvolvimento sustentável do nosso estado”, pontua o Secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein.

Apoiam a iniciativa, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Conselho Regional de Química de Santa Catarina (CRQ-SC) e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla da Fecam no link: https://www.sympla.com.br/evento/programa-de-capacitacao-em-meio-ambiente-rio-do-sul/3008352