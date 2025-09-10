WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Meganet
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Sala
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Senado Federal

Humberto Costa exalta julgamento do STF sobre tentativa de golpe de 2023

O senador Humberto Costa (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), comentou o julgamento em andamento no Supremo Tribunal Fed...

10/09/2025 17h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), comentou o julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado em 2023. O senador destacou o processo reúne provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por planejar ações para impedir a posse do presidente eleito e instaurar um regime de exceção.

— Como disse o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, tudo praticado sob a liderança criminosa de Jair Bolsonaro, que seria o principal beneficiário da derrocada da democracia brasileira. Houve uma sequência de atos planejados com o objetivo de perpetuar Bolsonaro no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022, que ele e sua organização criminosa tentaram desqualificar. A ousadia de se tentar um golpe de Estado num país das dimensões políticas e econômicas do Brasil, em pleno desenrolar do século XXI, parece algo inimaginável — declarou.

O senador reforçou ainda que não haverá espaço para anistia aos envolvidos na tentativa de golpe.

— Independentemente de qualquer movimento político de porão, como acontece por parte de alguns aqui no Congresso, não haverá anistia. É muito pacífico entre os maiores constitucionalistas deste país que não há o menor lastro jurídico que preveja indulto àqueles que atentaram contra o regime democrático e tentaram um golpe de Estado. A democracia não anistia aqueles que querem derrubá-la — concluiu.

O senador também criticou a exibição de uma bandeira dos Estados Unidos durante manifestações do Dia da Independência em São Paulo (SP), o que classificou como um gesto de "submissão política". Além disso, repudiou as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atacou o STF, e afirmou que o gesto reforça a aproximação com o extremismo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Sala
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Unimed
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sala
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Império
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seco
Império
Unimed
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados