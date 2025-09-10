WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Folha Popular
Raffaelli
Seco
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Niederle
Unimed
Sicredi
Senado Federal

CPMI ouve ex-presidente do INSS e vota 406 requerimentos

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS se reúne nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, para ouvir o ex-ministro do Trabalho e ...

10/09/2025 17h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
José Carlos Oliveira em entrevista coletiva, quando era presidente do INSS - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
José Carlos Oliveira em entrevista coletiva, quando era presidente do INSS - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS se reúne nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, para ouvir o ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira, que também foi presidente do INSS. Também estão em pauta 406 requerimentos, com foco na investigação de entidades e pessoas físicas envolvidas em possíveis irregularidades previdenciárias.

A comissão busca esclarecer sua participação e responsabilidade em ações investigadas no período em que Oliveira presidiu o INSS, entre novembro de 2021 e março de 2022, e ocupou a pasta da Previdência, entre março e dezembro de 2022.

O nome do ex-dirigente também aparece em requerimentos que solicitam informações sobre seus acessos a dependências públicas e possíveis movimentações financeiras suspeitas.

A reunião será conduzida pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG). O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) é o relator do colegiado.

Requerimentos

Diversos requerimentos que serão votados pela CPMI solicitam informações sobre registros de entrada e saída de investigados em órgãos como o INSS, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Casa Civil.

Antônio Carlos Camilo Antunes, lobista que ficou conhecido como “Careca do INSS”, é mencionado em 20 requerimentos. A CPMI já pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva de Antunes e outras 20 pessoas denunciadas por envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas. Todos os nomes já constam em investigações da Polícia Federal e da CGU.

A pauta inclui pedidos de quebra de sigilo de pessoas e empresas vinculadas a associações de aposentados, sindicatos e empresas supostamente envolvidas em fraudes contra beneficiários da Previdência. Entre os alvos estão dirigentes de entidades como a Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen) e a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras), além de nomes ligados à Prospect Consultoria, ao Centro Médico Vita Care, e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

Outros requerimentos são referentes à Operação Sem Desconto, que investiga descontos indevidos em benefícios previdenciários. Há pedidos de informações à Polícia Federal, à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre — esta, sobre a suspeita de atuação de grupos em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A comissão também pretende obter informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Banco Central do Brasil, da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e do INSS sobre contas bancárias associadas a entidades que recebem recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Há pedidos ao Colégio Notarial do Brasil (CNB) para identificar beneficiários por meio de procurações registradas em cartórios.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Tarzan
Seco
Sicredi
Sicoob
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Império
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Império
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Unimed
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Sicredi
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Seco
APPATA
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados