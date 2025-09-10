WhatsApp

Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela

Educação

10/09/2025 17h16
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Uma comitiva da região Celeiro esteve em Brasília nesta quarta-feira, 10, para reforçar junto ao Ministério da Educação (MEC) a solicitação da implantação de um curso de Medicina em Tenente Portela. A agenda foi articulada pelo deputado estadual Adão Pretto Filho (PT), que atuou como interlocutor das lideranças locais com a pasta.

O projeto, desenvolvido em parceria entre o Município e a UCEFF, já superou as etapas de análise de admissibilidade e de capacidade econômico-financeira da mantenedora. Atualmente, encontra-se em fase decisiva. O edital lançado pelo MEC prevê que até quatro regiões do Rio Grande do Sul sejam contempladas com novos cursos, e o resultado final está previsto para o dia 10 de outubro.

Segundo o deputado Adão Pretto Filho, a criação do curso em Tenente Portela representa um investimento estratégico para a região Celeiro, com impacto na educação, na saúde e no desenvolvimento regional. Ele destacou que a proposta tem potencial para gerar oportunidades para os jovens, fixar profissionais e ampliar a qualidade do atendimento à população.

A mobilização envolve lideranças políticas, gestores municipais e entidades da saúde. Em Brasília, a comitiva apresentou argumentos que reforçam a importância da descentralização da formação médica, garantindo que regiões mais afastadas dos grandes centros possam contar com novos profissionais. A expectativa é de que o curso contribua para reduzir o déficit de médicos no interior e fortalecer a rede de atenção básica e hospitalar.

Participaram da comitiva os prefeitos Rosemar Sala (Tenente Portela), Valcier Balestrin (Barra do Guarita) e Benhur Barth (Palmitinho), a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, o vereador de Palmitinho Luiz Henrique Boff, além de outras lideranças locais.

