Aprovado título de Capital Nacional das Pedras Preciosas para Soledade (RS)

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (10), em votação simbólica, o projeto de lei que concede ao município de Soledade (RS) o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas.

O P L 5.978/2019 será encaminhado à sanção presidencial.

Os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Luis Carlos Heinze (PP-RS) agradeceram a aprovação do projeto.

A cidade gaúcha de Soledade é responsável por 80% das exportações de pedras preciosas do Rio Grande do Sul. A atividade gera em torno de 500 empregos diretos e 1,5 mil indiretos.

O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Giovani Cherini (PL-RS).

O texto seguiu para apreciação do Plenário após ter sido aprovado na Comissão de Educação e Cultura (CE) em março de 2020.