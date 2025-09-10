WhatsApp

Senado Federal

Mecias comemora integração de Roraima ao sistema elétrico nacional

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) comemorou a conclusão da obra do Linhão de Tucur...

10/09/2025 17h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) comemorou a conclusão da obra do Linhão de Tucuruí, que conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O acionamento da linha de energia elétrica, que liga Manaus a Boa Vista, foi realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia na sede do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). O parlamentar destacou que a integração ao sistema energético nacional encerra a dependência da energia importada da Venezuela e do uso das usinas termoelétricas.

— Vai melhorar a vida da população com o fim dos constantes apagões e com a chegada da internet de qualidade a todas as regiões do estado. Estamos diante da possibilidade de um novo salto de desenvolvimento para a Região Norte e, em especial, para o Estado de Roraima. Hoje podemos dizer que, com essa obra, nosso estado está preparado para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento. Os principais gargalos foram vencidos — declarou.

O senador lembrou que a inclusão da obra no processo de privatização da Eletrobras foi viabilizada por emenda de sua autoria. Ele ressaltou ainda que a execução do projeto só foi possível após negociação com comunidades indígenas localizadas nas áreas por onde passa a linha de transmissão. E explicou que foram estabelecidas compensações para permitir o avanço dos trabalhos sem abrir mão da preservação ambiental.

— Muito além de uma emenda, foi necessária a disposição em buscar o entendimento com os nossos irmãos indígenas para que houvesse uma compensação justa. São 724 quilômetros de extensão, quase o dobro da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Foram construídas 1,39 mil torres, inclusive em algumas regiões de florestas fechadas, com o cuidado de fincar estruturas acima da copa das árvores, evitando, dessa forma, o desmatamento e outros problemas ambientais — afirmou.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados