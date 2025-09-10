Confirmado empréstimo internacional para combate à fome no Ceará

O Plenário do Senado autorizou nesta quarta-feira (10) a contratação de um empréstimo no valor de 8 milhões de euros do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) para o Ceará. O dinheiro deve ser usado em ações de combate à fome e à pobreza extrema no meio rural.

A matéria ( PRS 42/2025 ) já havia sido aprovada nessa terça-feira (9) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), tendo o senador Cid Gomes (PSB-CE) como relator. Segundo Cid, o empréstimo vai custear o Projeto Paulo Freire II, que atende agricultores familiares e comunidades tradicionais no semiárido cearense.

"O Projeto Paulo Freire II representa um avanço significativo na formulação de políticas públicas integradas para o semiárido, com enfoque territorial, inclusão social e inovação tecnológica", registra Cid no seu parecer.