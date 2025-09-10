WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Meganet
Fitness
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Folha Popular
Seu Manoel
Sala
APPATA
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Senado Federal

Senado autoriza empréstimo para reestruturação da dívida de Alagoas

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), a autorização para um empréstimo de 41,6 bilhões de ienes japoneses do Banco Internacional p...

10/09/2025 18h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Na CAE, o projeto foi aprovado com relatoria do senador Renan Calheiros - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Na CAE, o projeto foi aprovado com relatoria do senador Renan Calheiros - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), a autorização para um empréstimo de 41,6 bilhões de ienes japoneses do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o estado de Alagoas ( PRS 41/2025 ). O valor corresponde a R$ 1,53 bilhão, na cotação atual, e deve ser usado na reestruturação da dívida do estado.

O projeto que trata do assunto já havia sido aprovado nessa terça-feira (9) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A reestruturação é parte do programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental do estado e estende o prazo da dívida por 30 anos. Também estão previstas contrapartidas fiscais e ambientais, como a construção de um marco regulatório fiscal e uma base de informações sobre ativos naturais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Unimed
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Sala
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Sala
F&J Santos
Império
Tarzan
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Sala
Mercado do povo
Império
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
Raffaelli
Império
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Fitness
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Império
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados