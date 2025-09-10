Epagri confirma eficácia do manejo biológico no controle de pragas da mandioca

Cultivo de mandioca em Sangão com mata no entorno foi um dos experimentos avaliados (Fotos: Divulgação / Epagri)

A crescente demanda por alimentos orgânicos por parte do consumidor e restaurantes tem pressionado os produtores a buscar alternativas para controlar pragas e doenças com o mínimo de impacto ambiental e na saúde humana, e com boa rentabilidade. Neste sentido, pesquisadores e extensionistas da Epagri promovem troca de saberes e experiências para aprimorar as pesquisas e difundir práticas inovadoras com menos agrotóxicos.

No dia 28 de agosto, a entomologista Érica Frazão Pereira de Lorenzi, pesquisadora da Estação Experimental da Epagri em Urussanga, esteve no Centro de Treinamento de Itajaí (Cetrei) para compartilhar com produtores de mandioca suas descobertas em relação ao controle da mosca-do-broto. A praga é uma das principais causas de prejuízos na cultura, já que ataca a planta nos primeiros estágios de desenvolvimento, levando a bifurcações de ramas, que se tornam menos vigorosas e mais sujeitas ao ataque de pragas.

Érica demonstrou os resultados de um experimento realizado em três propriedades no município de Sangão, no Sul do Estado, durante as safras de 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Uma das propriedades teve manejo convencional com mata no entorno, a segunda, também com tratamento convencional, mas com plantações de mandioca no entorno, e a terceira, com cultivo de aveia no inverno e aplicação de manipueira no pré-plantio.

A manipueira é o líquido resultante da prensagem da massa de mandioca no processo de produção.Esse líquido possui altas concentrações de ácido cianídrico, que tem poder inseticida, mas é utilizado, principalmente, como adubação natural, pois é rico em potássio, nitrogênio, magnésio, fósforo, cálcio e enxofre.

“A adoção da manipueira como fertilizante é uma das formas de se aproveitar esse resíduo que, quando era descartado sem tratamento, se tornava um problema ambiental por causa de sua toxidade. Mas é bom destacar que é um subproduto gerado a partir da mandioca brava, não do aipim de mesa”, explicou.

No experimento realizado em Sangão, a entomologista avaliou plantas das bordas e do centro das lavouras e concluiu que a infestação dos brotos começa pelas bordas, favorecida por áreas que apresentam mata ou lavouras de dois ciclos no entorno. Os produtores costumam armazenar as ramas sob as árvores, onde as moscas podem se reproduzir. Já a lavoura de dois ciclos atacadas serve de fonte de infestação de lavouras recém-plantadas.