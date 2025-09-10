Fundação Ospa abre inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (10/9) até o dia 23 de setembro, as inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025, realizados pela Ospa Jovem, orquestra mais avançada que integra o núcleo educativo da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), vinculada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac).

As apresentações são direcionadas às instituições de ensino regular e acontecem nos dias 7 e 9 de outubro, em quatro sessões gratuitas (às 14h e 15h30 de cada dia), na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa.

Aproximação com o universo da música orquestral

Mais do que assistir a um concerto, os estudantes do Ensino Fundamental e Médio terão a oportunidade de mergulhar no universo da música orquestral. Passando por obras consagradas de Beethoven, Tchaikovsky, Bizet e Strauss com regência de Arthur Barbosa, a Ospa Jovem apresenta de forma lúdica e interativa o papel do maestro, a organização dos naipes e a função de cada instrumento, possibilitando uma verdadeira aula.

Diálogos com a cultura popular, como a Marcha Imperial, do filme Star Wars; o contagiante Can-Can, de Offenbach, e com a música brasileira, por meio da Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, buscam aproximar crianças e jovens da orquestra de forma acessível.

Programa

Ludwig van Beethoven -As Ruínas de Atenas

Piotr Ilitch Tchaikovsky -Cena-O Lago dos Cisnes

John Williams -Marcha Imperial- Star Wars

Johann Strauss II -Trisch-Trasch Polka

Georges Bizet -Toreadores-Carmen

Ary Barroso -Aquarela do Brasil

Jacques Offenbach -Can-Can-Orfeu



Texto: Ascom Ospa

Edição: Secom



