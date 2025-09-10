Fundação Ospa abre inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025

55 996446296
Estão abertas, a partir desta quarta-feira (10/9) até o dia 23 de setembro, as inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025, realizados pela Ospa Jovem, orquestra mais avançada que integra o núcleo educativo da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), vinculada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac).
As apresentações são direcionadas às instituições de ensino regular e acontecem nos dias 7 e 9 de outubro, em quatro sessões gratuitas (às 14h e 15h30 de cada dia), na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa.
Aproximação com o universo da música orquestral
Mais do que assistir a um concerto, os estudantes do Ensino Fundamental e Médio terão a oportunidade de mergulhar no universo da música orquestral. Passando por obras consagradas de Beethoven, Tchaikovsky, Bizet e Strauss com regência de Arthur Barbosa, a Ospa Jovem apresenta de forma lúdica e interativa o papel do maestro, a organização dos naipes e a função de cada instrumento, possibilitando uma verdadeira aula.
Diálogos com a cultura popular, como a Marcha Imperial, do filme Star Wars; o contagiante Can-Can, de Offenbach, e com a música brasileira, por meio da Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, buscam aproximar crianças e jovens da orquestra de forma acessível.
Programa
Texto: Ascom Ospa
Edição: Secom
Sensação
Vento
Umidade