WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Império
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Unimed
Sicoob
Folha Popular
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Câmara

Câmara aprova criação de política de combate à perda e ao desperdício de alimentos; acompanhe

Projeto segue para nova votação no Senado

10/09/2025 20h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). A proposta prevê programas e parcerias entre a União e os demais entes federativos e instituições públicas ou privadas, organizações da sociedade civil e entidades religiosas para reduzir o desperdício e a perda de alimentos.

De autoria do Senado, o Projeto de Lei 2874/19 foi modificado pelos deputados e retornará àquela Casa para nova votação. Foi aprovado nesta quarta-feira (10) o substitutivo do relator, deputado Átila Lira (PP-PI), que autoriza os estados e o Distrito Federal a adotar medidas complementares, como redução ou isenção do ICMS sobre alimentos doados.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Ipiranga
APPATA
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Seco
Tarzan
Raffaelli
Império
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados