WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
APPATA
Sicoob
Seco
Sala
Niederle
Folha Popular
Justiça

Maioria do STF condena Cid por tentativa de abolição da democracia

Luiz Fux é o 3º a votar no julgamento da ação da trama golpista

10/09/2025 20h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela condenação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Com o voto de Fux, já há maioria para condenação de Cid por esse crime , já que na terça-feira (9) os ministros Alexandre de Moraes (relator do caso) e Flávio Dino já haviam se manifestado a favo r.

O ministro é o terceiro a votar no julgamento da ação da trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

Fux entendeu que, apesar de também estar na condição de delator, Cid não atuou somente como ajudante de Bolsonaro e trocou mensagens com militares kids pretos sobre medidas de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes . Além disso, ele participou de uma reunião na casa do general Braga Netto , em 2022, onde, segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), teria sido repassado dinheiro para o financiamento de trama golpista .

"Todos aqueles que queriam convencer o então presidente da República da necessidade de adotar ações concretas para abolição do Estado Democrático de Direito faziam solicitações e encaminhamentos por meio do colaborador", disse o ministro.

Fux absolveu Cid das acusações de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

O ministro Luiz Fux prossegue seu voto e analisa as condutas dos demais réus.

Quem são os réus:

  1. Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sicoob
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Fitness
Sala
Império
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Sala
Unimed
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Sicoob
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Império
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados