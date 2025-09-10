WhatsApp

Deputados analisam projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa; acompanhe

Vinculada à Caixa Econômica Federal, a fundação vai apoiar projetos culturais, educacionais e sociais

10/09/2025 20h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1312/25, do Poder Executivo, que autoriza a criação da Fundação Caixa, sem fins lucrativos e vinculada à Caixa Econômica Federal, para apoiar projetos culturais, educacionais e sociais.

De acordo com o substitutivo do deputado Luis Tibé (Avante-MG), embora a entidade tenha autonomia financeira e patrimonial, regulada pelo direito privado, poderá ser auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por receber recursos de um banco estatal.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

