Senado Federal

Magno Malta critica ativismo judicial

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira (10) que o país vive "uma semana de tensão e dor", referindo-se ao julga...

10/09/2025 20h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira (10) que o país vive "uma semana de tensão e dor", referindo-se ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). E voltou a criticar o que considera "ativismo judicial". Ele lembrou que, desde 2005, já denunciava a atuação do STF e disse ter questionado ministros em sabatinas.

Ao citar o ministro Alexandre de Moraes, Malta afirmou que recebeu denúncias contra ele, mas não as levou em consideração por respeito ao ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Moraes ao STF. No entanto, disse nunca ter se intimidado em relação à Corte.

— Desta tribuna, ninguém nunca me viu acovardado com relação ao Supremo Tribunal Federal, ninguém nunca me viu acovardado com relação a esse tirano, esse malvado, mentiroso Alexandre de Moraes — declarou.

Malta elogiou o voto do ministro Luiz Fux no julgamento que, segundo ele, teria “resgatado o ordenamento jurídico do Brasil”.

— Hoje é um dia feliz na vida dos estudantes de direito. O Fux resgata a dignidade do advogado, coisa que a OAB não fez — afirmou.

O senador disse ainda que levará documentos à Ordem dos Advogados do Brasil, ao STF e a organismos internacionais, como a ONU e a OEA, para contestar decisões recentes.

