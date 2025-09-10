WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Fitness
Meganet
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Império
Câmara

Órgãos públicos e entidades de transporte defendem pacote de medidas contra roubo de cargas

Diversos projetos de lei em análise na Câmara trazem medidas para combater o problema

10/09/2025 21h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Endurecimento de penas, rastreabilidade dos produtos e conscientização dos consumidores estão entre as sugestões apresentadas à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (10) por órgãos públicos e entidades do setor de transportes a fim de reverter as atuais estatísticas de roubo de cargas nas estradas.

Atrás apenas do México, o Brasil é o segundo país do mundo em número de ocorrências e tem prejuízo anual de R$ 1,2 bilhão, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Só no primeiro semestre deste ano, foram 3.749 roubos. A região Sudeste concentra 86% dos casos.

Diretor de outra associação de transportadoras, a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas, Carley Welter lembrou que o setor também enfrentar o roubo de caminhões e de peças automotivas.

“São quadrilhas especializadas. Quando tem produto para roubar, eles roubam. Quando não tem, eles traficam droga. Quando não tem, eles roubam arma, fazem descaminho, fazem também contrabando com cigarro, além de maconha. Então, são quadrilhas multitarefas”.

A Confederação Nacional do Transportador Autônomo informou que 48% dos caminhoneiros já foram vítimas de roubo ou furto de carga.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Proteção do consumidor contra a receptação de cargas roubadas. Coordenador de Áreas Especializadas de Combate ao Crime - Polícia Rodoviária Federal, Francisco Rodrigues.
Francisco Rodrigues Neto apontou desafios para o enfrentamento do roubo de cargas

Ações de segurança
O governo federal enfrenta o problema por meio do Comitê Gestor da Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, criado por lei ( Lei Complementar 121/06 ) e alinhado ao Lei Sistema Único de Segurança Pública .

O coordenador de áreas especializadas de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal, Francisco Rodrigues Neto, resumiu os desafios no enfrentamento desse problema.

“Desenvolver uma cultura de segurança para o transporte de cargas; reunir e compartilhar dados; alterar a legislação de interesse; ter as gestões de segurança pública atuando de forma integrada e coordenada; melhorar a estrutura e o investimento em tecnologia”.

Projetos de lei
 O roubo de cargas foi alvo de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) entre os anos 2000 e 2002 e várias das soluções apontadas pelos especialistas já integram projetos de lei em análise na Câmara e no Senado, como os projetos de lei PL 8045/10 (Câmara) e PL 156/09 (Senado), do ex-senador José Sarney, que trata do tema em meio a outros 417 projetos sobre reforma do Código de Processo Penal.

Organizador da audiência e presidente da Comissão de Viação e Transportes, o deputado Mauricio Neves (PP-SP) é autor do Projeto de Lei 1743/25, com foco na rastreabilidade da carga transportada.

“Sugeri nós criarmos um código identificador para rastrear esse produto desde a indústria até o mercadista final. 65% de todas as cargas transportadas no Brasil são realizadas por rodovias e 14% de todos esses custos – que nós temos na logística do país e que acabam encarecendo os produtos para o consumidor final – são para prevenção do roubo de carga”.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Proteção do consumidor contra a receptação de cargas roubadas. Dep. Mauricio Neves (PP-SP)
Mauricio Neves é autor do projeto que prevê rastreabilidade da carga

A rastreabilidade teve apoio unânime, mas os especialistas pediram ajustes para adequá-la a produtos agrícolas, como algodão e grãos em geral.

Eles defenderam ainda a aprovação de projetos de lei sobre federalização do crime de roubo de cargas ( PL 375/24 ) e aumento das penas (PL 770/15 e 18 apensados).

O diretor da Confederação Nacional do Transporte, Valter Souza, também pediu punição para quem comercializa e compra esses produtos (PL 6260/19). “Quem recebe a carga, o receptador da carga, tem que ser penalizado”.

Campanha
Em meio às comemorações dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor , o Procon de São Paulo citou campanhas em curso para reforçar o hábito da população de exigir nota fiscal, verificar a procedência dos produtos e denunciar adulterações e irregularidades às autoridades.

Deputado federal licenciado, o secretário estadual de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, concordou com a estratégia. “O endurecimento da legislação é fundamental. E a parte de educação pública e conscientização do consumidor também, porque boa parte da população acha: ‘Ah, eu não roubei, eu só comprei’”.

Derrite citou ações do Sistema de Informações e Prevenção de Crimes (SP-Carga) adotado em 2023 e com redução de 26% nos roubos, de 19% nos furtos e de 41% na receptação de carga roubada no primeiro semestre, no estado de São Paulo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

F&J Santos
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Império
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados