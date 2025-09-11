WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Folha Popular
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Seco
Fitness
Sala
Império
Seu Manoel
Justiça

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa

Ministro votou por absolvição total do ex-presidente

11/09/2025 00h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O advogado Celso Vilardi (foto), que integra a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento sobre a trama golpista, avaliou nesta quarta-feira (10) que o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acolheu os argumentos da defesa .

O ministro votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes apontados pela acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão queria a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Para Vilardi, o voto do ministro foi "absolutamente técnico" e abordou as provas de forma exaustiva. Ele ressaltou que "acolheu a íntegra da tese da defesa".

Fux entendeu que os atos praticados por Bolsonaro, quando ele estava na Presidência da República, não podem ser entendidos como crimes . Segundo o ministro, Bolsonaro apenas cogitou medidas e "não aconteceu nada".

O ministro acolheu ainda a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelos advogados dos réus da ação penal e votou pela anulação do processo .

Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação de Bolsonaro está 2 votos a 1. Os votos pela condenação foram proferidos ontem pelos ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino.

O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h. Faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Sala
Sicredi
APPATA
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Seco
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Fitness
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados