WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sala
Império
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Sicredi
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Justiça

Voto de Cármen Lúcia pode formar maioria para condenar Bolsonaro

Julgamento será retomado na tarde desta quinta-feira

11/09/2025 11h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (11), em sessão marcada para as 14h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete ex-aliados, que compõem o Núcleo 1 da trama golpista.

Eles são acusados de tentar um golpe de Estado no país para manter Bolsonaro no poder, mesmo após ter sido derrotado nas urnas.

O placar está em 2 votos a 1 pela condenação de Bolsonaro. Votaram por declarar o ex-presidente culpado os ministros Alexandre de Moraes , relator do caso, e Flávio Dino, que votaram na terça (9). Luiz Fux – em um voto que durou treze horas incluindo duas horas de intervalos –, votou pela absolvição .

O julgamento será retomado com o voto da ministra Cármen Lúcia e a expectativa de acusação e defesas é que ela confirme o voto pela condenação de Bolsonaro, formando a maioria.

A previsão é feita com base em manifestações anteriores da magistrada, em especial no recebimento da denúncia, em março, quando proferiu duro voto crítico à trama golpista.

Já há maioria para condenação em relação a dois réus: o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do complô; e o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civl e vice na chapa bolsonarista em 2022.

Assim como Moraes e Dino, Fux também os considerou culpados pelo crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Além de Bolsonaro, Fux votou pela absolvição ainda de outros cinco réus, divergindo de Moraes e Dino. Assim, o placar encontra-se em 2 a 1 pela condenação também em relação a:

  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Antes dos votos pela absolvição, contudo, Fux votou pela anulação total do processo , por “incompetência absoluta” do Supremo para julgar a trama golpista, uma vez que nenhum dos réus ainda ocupa cargo com foro privilegiado na Corte. Neste ponto, ele divergiu de Moraes e Dino, que reafirmaram a competência da Primeira Turma para julgar o caso.

Crimes

Todos os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas a fatos ocorridos após a diplomação e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão, que foi aprovada pela Câmara e homologada pelo Supremo, vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
© Joédson Alves/Agencia Brasil Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Sicoob
Unimed
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Império
Meganet
Sicredi
Fitness
Sicoob
APPATA
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
APPATA
Meganet
Sicredi
Sicoob
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Sicredi
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados