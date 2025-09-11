WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Niederle
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Império
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Folha Popular
Câmara

Comissão aprova reforço no sigilo de dados de mulheres vítimas de violência doméstica

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

11/09/2025 13h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que reforça a proteção da privacidade das mulheres vítimas de violência doméstica e de seus dependentes. O texto altera a Lei da Maria da Penha para incluir as seguintes medidas:

  • sigilo dos dados pessoais da mulher e de seus dependentes armazenados em bancos de dados públicos ou privados, ainda que anteriores à situação de violência doméstica e familiar;
  • acesso aos dados reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público; e
  • fiscalização e aplicação das sanções para o descumprimento das regras do sigilo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A legislação vigente já estabelece o sigilo dos dados das mulheres e de seus dependentes, mas o projeto aprovado busca tornar o direito mais efetivo.

Substitutivo
A comissão acolheu o parecer da relatora , deputada Juliana Cardoso (PT-SP), pela aprovação do substitutivo da Comissão de Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei 5295/23 , da deputada Dilvanda Faro (PT-PA), e ao apensado (PL 5472/23).

O substitutivo estendeu a obrigação de sigilo às bases de dados privadas, e não apenas às públicas. Também incluiu a fiscalização do sigilo pela ANPD.

“A proposta representa um avanço para o efetivo cumprimento da regra que estabelece o sigilo dos dados pessoais disponíveis em bancos de dados mantidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, no caso das vítimas de violência doméstica e familiar”, afirmou Juliana Cardoso.

Próximos passos
O projeto será analisado ainda, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão debate oferta de ensino da Língua Brasileira de Sinais
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Motta quer gestão moderna e inovadora e anuncia medidas para aumentar a eficiência na Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Unimed
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Sicredi
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Império
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Sala
Unimed
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados