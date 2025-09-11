WhatsApp

Comissão aprova projeto que prevê o controle digital da frequência dos alunos nas escolas

A proposta segue em análise na Câmara

11/09/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê preferencialmente o uso de ferramentas digitais para o controle da frequência do aluno na escola. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional .

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Pastor Gil (PL-MA), para o Projeto de Lei 2275/24 , do deputado Alberto Fraga (PL-DF), e um apensado. O relator elaborou nova redação, mantendo o objetivo da proposta original.

“Esta medida reforça o caráter colaborativo da gestão educacional, contribuindo para a eficiência e a segurança do ambiente escolar e sem comprometer a autonomia dos sistemas e instituições de ensino”, explicou Pastor Gil no parecer.

“A ideia é melhorar o controle da presença dos alunos, como medida de caráter educativo e, igualmente, de segurança pública, para proteção dessas crianças e adolescentes”, disse o deputado Alberto Fraga, autor do projeto original.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projeto de lei

