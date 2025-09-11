WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Império
F&J Santos
Câmara

Comissão aprova dedução do IR de gastos com cuidador de pessoa com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

11/09/2025 15h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o Projeto de Lei 3502/25, do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), que autoriza o responsável legal por pessoa com deficiência a deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda (IR) despesas com a contratação de cuidador.

Os limites máximos de dedução por beneficiário ou por ano-calendário serão definidos em regulamento a ser editado pelo governo federal.

As despesas a serem deduzidas deverão ser comprovadas por meio de documentação fiscal ou trabalhista. O contribuinte deverá manter esses documentos comprovatórios pelo prazo que a legislação tributária fixar.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), pela aprovação do PL 3502/25. Para o relator, a proposta busca reconhecer o trabalho de cuidadores formais. “A contratação desses profissionais representa um custo para famílias, especialmente as de baixa e média renda, o que pode dificultar o acesso a este tipo de assistência”, disse.

Próximas etapas
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão debate oferta de ensino da Língua Brasileira de Sinais
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Motta quer gestão moderna e inovadora e anuncia medidas para aumentar a eficiência na Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Raffaelli
Império
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Meganet
APPATA
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Império
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Império
Sala
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados