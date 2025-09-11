WhatsApp

Agricultura

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico que reúne informações ambientais das propriedades rurais (Fotos: Jonatan Jumes/Epagri)A Epagri ...

11/09/2025 15h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico que reúne informações ambientais das propriedades rurais (Fotos: Jonatan Jumes/Epagri)

A Epagri assumiu a responsabilidade de estruturar e coordenar ações integradas com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE) para garantir que os agricultores familiares de Santa Catarina realizem o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Pela  Lei nº 12.651/2012,  todos os imóveis rurais do Brasil são obrigados a efetuar esse registro, coordenado pelo governo federal e executado pelos órgãos estaduais de meio ambiente. O prazo final para a inscrição é 31 de dezembro de 2025.

O CAR é um registro eletrônico que reúne informações ambientais das propriedades rurais, como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais e áreas de uso restrito. “O CAR garante segurança jurídica da propriedade e valoriza a produção rural associada à preservação. O produtor que não fizer esse cadastro terá restrição ao acesso a benefícios e créditos rurais, poderá perder a área consolidada e não conseguirá regularizar sua propriedade ambientalmente”, explica o presidente da Epagri, Dirceu Leite.

A nova atribuição da Epagri ficará sob a responsabilidade da recém-criada Divisão de Meio Ambiente e Gestão Territorial (DMAGT), que vai liderar ações de mobilização, capacitação e suporte técnico para a realização do CAR em todo o estado. “A meta é consolidar uma base de dados sólida até o fim deste ano, validando os cadastros já inscritos, buscando cerca de 40 mil registros ainda pendentes e corrigindo inconsistências”, revela o chefe da DMAGT, Hugo Mazon.

O setor vai atuar como núcleo central de organização e monitoramento do processo, articulando esforços com a SEMAE, as unidades regionais da Epagri, prefeituras e entidades parceiras do setor produtivo.

Apoio direto aos produtores

Segundo Hugo, o objetivo da Epagri é dar clareza e agilidade ao cadastramento dos agricultores familiares, garantindo que eles tenham segurança para acessar crédito, manter suas áreas regularizadas e serem reconhecidos pela preservação que realizam no campo.

Entre as atribuições da empresa estão a mobilização de produtores que ainda não fizeram o registro e o suporte direto a eles. A empresa também atuará na sensibilização e articulação de parceiros, como sindicatos e prefeituras, para ampliar o alcance das ações. Além disso, a equipe está estruturando uma base de dados georreferenciada com os cadastros, capacitando técnicos em geotecnologias e legislação ambiental, e produzindo materiais de orientação para agricultores e parceiros, como manuais e guias de boas práticas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Aceitamos esse desafio do Governo do Estado porque estamos alinhados com o setor produtivo e presentes em todos os municípios catarinenses. Temos certeza de que podemos contribuir para que Santa Catarina reforce seu compromisso de unir produção agrícola e preservação ambiental, fortalecendo a governança territorial e abrindo caminho para políticas públicas de sustentabilidade”, reforça o presidente Dirceu Leite.

Mais informações e entrevistas:  Hugo Mazon, chefe da Divisão de Meio Ambiente e Gestão Territorial da Epagri, (48) 3665-5061

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

