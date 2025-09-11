WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Folha Popular
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Império
Senado Federal

Senado deve confirmar incentivos à doação de alimentos

O Brasil poderá ter nova lei para incentivar a doação de alimentos e reduzir o desperdício. Um projeto aprovado pelo Senado em outubro de 2024 ( PL...

11/09/2025 17h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Supermercados poderão ter mais incentivos para doar; Senado ainda vai confirmar projeto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Supermercados poderão ter mais incentivos para doar; Senado ainda vai confirmar projeto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Brasil poderá ter nova lei para incentivar a doação de alimentos e reduzir o desperdício. Um projeto aprovado pelo Senado em outubro de 2024 ( PL 2.874/2019 ) foi confirmado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (9). Como houve alterações, os senadores terão que votar novamente a proposta antes de enviá-la para sanção ou veto da Presidência da República.

O projeto, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, com diretrizes e instrumentos de incentivo, como dedução de até 5% da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) de supermercados. Atualmente, a dedução da CSLL é de 2%, e a do IRPJ não é prevista.

A política nacional terá programas e parcerias entre a União e os demais entes federativos e instituições públicas ou privadas, organizações da sociedade civil e entidades religiosas para reduzir o desperdício e a perda de comida. Além disso, a política terá o objetivo de promover a cultura da doação de alimentos.

A Câmara dos Deputados acrescentou ao projeto autorização para os estados e o Distrito Federal adotarem medidas complementares, como redução ou isenção do ICMS sobre alimentos doados.

Doações

De acordo com o projeto, os alimentos e mercadorias poderão ser doados a bancos de alimentos, instituições e pessoas físicas, e deverão estar embalados e dentro do prazo de validade. As doações feitas diretamente ao consumidor final deverão ser acompanhadas por profissional que ateste a qualidade dos produtos.

O doador de alimentos só responderá civilmente por danos ocasionados pelos alimentos quando houver dolo. Ou seja: quando houver a intenção de praticar ato criminoso. O projeto estabelece que a doação de alimentos não configura relação de consumo.

Incentivos

Também poderá haver dedução do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Para estabelecimentos que realizem doações de alimentos dentro do prazo de validade e de produtos naturais em condições de consumo seguro e na forma das normas sanitárias vigentes, o limite da dedução prevista será de 5%. Também poderão usar o benefício fiscal empresas que operam sob o regime de lucro presumido, que geralmente são empreendimentos de menor porte.

As pessoas jurídicas doadoras ficarão obrigadas a prestar informações às autoridades fiscais e sanitárias sobre volume, tipo de alimento, valor, bancos e instituições receptores e beneficiários das doações. A dedução do IRPJ para doações de produtos fora do prazo de validade não será permitida. Alimentos fora da validade que ainda possam ser ingeridos poderão ser encaminhados para fabricação de ração animal, compostagem e produção de biomassa para geração de energia.

Poderão ser usados ainda incentivos fiscais para:

  • Produção de máquinas e equipamentos que reduzam a perda no processamento e no beneficiamento de gêneros alimentícios
  • Doadores de alimentos;
  • Entidades que atuem como instituições receptoras
  • Agricultores familiares rurais. A execução da política nacional deverá seguir as regras do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da Política Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O projeto também cria o Selo Doador de Alimentos para incentivar a participação de estabelecimentos no combate ao desperdício. O distintivo, com validade de dois anos, valerá para empreendimentos que realizarem doações de acordo com a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. A marca poderá ser usada na promoção da empresa e dos produtos. O Poder Executivo deve divulgar na internet o nome das empresas que contam com o emblema.

Capacitação

Entre as prioridades do projeto está a capacitação de quem atua em toda a cadeia relacionada ao alimento, desde a produção e colheita até o armazenamento, transporte, beneficiamento, industrialização e preparo, e doação.

No caso dos programas de combate ao desperdício, a Câmara acrescentou ao projeto prioridade a pesquisas que identifiquem as formas e a dimensão do desperdício e das perdas de alimentos a fim de desenvolver tecnologias e boas práticas de produção e gestão de alimentos. Para agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, o projeto estipula a criação de programas de apoio e incentivos a fim de facilitar sua participação, como o uso de subsídios e assistência técnica.

O poder público e as organizações participantes dos programas integrantes da política nacional contra o desperdício farão campanhas educativas para sensibilizar e estimular a população a comprar produtos in natura mesmo com imperfeições estéticas a fim de diminuir o desperdício. As campanhas também terão como foco o estímulo a boas práticas de armazenamento, preparo, reaproveitamento e conservação de alimentos.

Relatores

No Senado, o projeto foi relatado na Comissão de Agricultura (CRA) pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relator foi o senador Alan Rick (União-AC).

Para Alan Rick, com as regras atuais é mais vantajoso para as empresas jogarem fora o alimento e contabilizar o prejuízo no cálculo do imposto do que doar. Ele afirma que é preciso reverter isso por meio de estímulos e garantias aos empresários.

Com Agência Câmara

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ouvido pela CPMI, Ahmed Mohamad Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Ex-ministro da Previdência, Oliveira nega envolvimento com fraudes no INSS
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou 399 requerimentos nesta quinta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CPMI quebra sigilos de lobista, ex-diretores do INSS e associações de aposentados
Senadora Leila conduziu o debate na comissão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Debate aponta programas internacionais de esporte de base como modelos para o Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicoob
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Império
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Império
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Sicredi
Império
Unimed
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Império
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados