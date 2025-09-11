WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Folha Popular
F&J Santos
Sala
Império
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
APPATA
Meganet
Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Seco
Justiça

Por 4 a 1, STF condena Bolsonaro e mais sete pela trama golpista

Penas serão definidas em seguida pelos ministros

11/09/2025 18h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder após as eleições de 2022. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime.

Seguindo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes , o colegiado entendeu que ele deve ser condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro está inelegível e em prisão domiciliar , com uso de tornozeleira eletrônica, por ordem de Alexandre de Moraes.

A Corte condenou ainda mais sete aliados do ex-presidente na ação penal da trama golpista pelos mesmos cinco crimes.

A exceção é o réu Alexandre Ramagem, que foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

Após três dias de votação, além de Moraes, os votos pela condenação foram proferidos por Flávio Dino , Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.

Na sessão de ontem (10), Luiz Fux abriu divergência e absolveu Bolsonaro e mais cinco aliados. No entanto, o ministro votou pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto somente pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Último voto

O último voto pela condenação dos acusados foi proferido pelo ministro Cristiano Zanin, que preside o colegiado. O ministro entendeu que os réus fizeram parte de uma organização criminosa para se manter no poder.

"As provas dos autos permitem concluir que os acusados objetivaram romper o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente de concitação expressa a um desejado uso do poder das Força Armadas.", afirmou.

Dosimetria

Com o fim da votação que resultou na condenação de Bolsonaro e seus aliados, a Turma entrou na fase da dosimetria das penas, ou seja, o anúncio do tempo de pena para os condenados.

O primeiro a anunciar a pena para cada réu será o relator, Alexandre de Moraes. Em seguida, os demais ministros também vão anunciar suas dosimetrias.

Prisão

A prisão em função da condenação não vai ocorrer de forma automática. Somente após a análise dos recursos contra a condenação, a prisão será efetivada.

Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Resumo dos votos

  • Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Votos pela condenação de todos os réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

  • Luiz Fux:

Voto pela absolvição de Bolsonaro, Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier de todos os crimes.

Voto pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto somente pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
© Joédson Alves/Agencia Brasil Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
Unimed
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Sala
Tarzan
Sicoob
Sicoob
Fitness
Sicredi
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Império
Seco
Unimed
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Seco
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Unimed
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Tarzan
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados