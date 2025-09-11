WhatsApp

Meio ambiente

Programação especial no sábado (13) marca celebração dos 67 anos de história do Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Porto Alegre completou 67 anos na quarta-feira (10/9). Para celebrar a data, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Me...

11/09/2025 18h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Espaço terá diversas atrações das 10h às 17h -Foto: Mariano Pairet/Sema
Espaço terá diversas atrações das 10h às 17h -Foto: Mariano Pairet/Sema

O Jardim Botânico de Porto Alegre completou 67 anos na quarta-feira (10/9). Para celebrar a data, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove no sábado (13/9) a atração Jardim Botânico de Portas Abertas – JardinAção, com entrada franca.

A programação ocorre das 10h às 17h e inclui exposições, oficinas, trilhas guiadas, vivências e atrações culturais. O encerramento terá destaque especial com a apresentação da Orquestra Villa-Lobos. O convite é uma oportunidade para que o público redescubra o espaço e valorize sua importância para a conservação da flora gaúcha. Mais informações podem ser conferidas no site oficial da Sema .

Diferentes atrações para a comunidade

Entre as atrações permanentes, o público pode conhecer o arboreto, que reúne diferentes espécies de árvores, os lagos e canteiros de flores, que convidam à contemplação, além das coleções de bromélias, cactos, orquídeas e plantas medicinais, voltadas a estudos científicos e educacionais.

Outra opção de visita é o viveiro de mudas, onde é possível comprar espécies nativas, ornamentais, frutíferas e medicinais, que contribuem para a recomposição ambiental e também podem ser utilizadas no paisagismo ecológico. O parque também abriga o Museu de Ciências Naturais e o Serpentário, espaços importantes para a pesquisa e a educação ambiental, que neste dia estarão fechados ao público.

(clique para ampliar)
(clique para ampliar)

Preservação da biodiversidade e incentivo à pesquisa

Fundado em 1958, o Jardim Botânico é um dos principais espaços verdes de Porto Alegre e uma referência no país em conservação, pesquisa e educação ambiental. Com 36 hectares de área, abriga coleções científicas de plantas vivas, principalmente espécies nativas do Rio Grande do Sul, muitas delas ameaçadas de extinção. O parque tem como missão preservar a biodiversidade, promover pesquisas botânicas e oferecer atividades de educação ambiental voltadas à comunidade.

Serviço

O quê: Jardim Botânico de Portas Abertas – JardinAção
Quando: sábado (13/9), das 10h às 17h
Onde: Rua Dr. Salvador França, 1.427, Jardim Botânico, Porto Alegre

Texto: Milena Oliveira/Ascom Sema
Edição: Secom

Capacitação em resíduos sólidos e saúde pública chega a Biguaçu e Criciúma
Semae promove evento de capacitação em licenciamento ambiental em Rio do Sul
Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 5 milhões no Jardim Botânico
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados