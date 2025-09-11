Capacitação em resíduos sólidos e saúde pública chega a Biguaçu e Criciúma

Em Criciúma, 115 pessoas participaram da capacitação – Foto: Divulgação / IMA

Os municípios de Criciúma e Biguaçu sediaram, na última quarta-feira, 10, mais uma etapa da capacitação em resíduos sólidos e saúde pública. O treinamento, promovido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do programa Penso, Logo Destino (PLD), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), já capacitou mais de 7,5 mil profissionais em todo o estado.

Os públicos-alvo são, especialmente, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE). Em Biguaçu, que também reuniu profissionais de Governador Celso Ramos, cerca de 130 pessoas participaram. Já em Criciúma, foram 115 agentes de saúde. Os encontros foram conduzidos por servidores do IMA que atuam como coordenadores do PLD em nível estadual e regional. Eles destacaram o papel estratégico dos agentes no contato direto com a população, tornando-se multiplicadores das boas práticas ambientais.

Cronograma

Nas próximas semanas, as formações chegam aos demais municípios de abrangência da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (Codam) de Criciúma, onde serão realizados mais cinco eventos no mês de setembro:

– dia 18 para ACS e ACE do município de Criciúma;

– dia 22 em Forquilhinha, reunindo também profissionais de Nova Veneza;

– dia 23 em Turvo, para todos os municípios que pertencem à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc);

– dia 29 no município de Içara, com a participação de ACS e ACE de Balneário Rincão;

– dia 30 em Urussanga, com os profissionais dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (Cirsures).

A expectativa é capacitar cerca de 900 pessoas na área de abrangência da Codam de Criciúma.

Importância

O ciclo de capacitações teve início em outubro de 2024 e se estenderá por quase um ano. A região Sul está entre as últimas do Estado a receber as atividades, que já percorreram diversas localidades catarinenses.



De acordo com o coordenador estadual do PLD e servidor do IMA, Cícero Brasil, o apoio das Coordenadorias Regionais do Meio Ambiente, das Gerências Regionais de Saúde e dos órgãos municipais de meio ambiente tem sido fundamental para reforçar os objetivos do programa e ampliar seus resultados.



“A disseminação de informação é feita por meio da capilarização e é uma das principais ferramentas para garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos”, destaca Brasil.

Para o coordenador regional do Meio Ambiente de Criciúma, Ibanez A. Zanette, a importância desse formato de capacitação é grande, afinal, os agentes de saúde e de combate às endemias estão na ponta e atendem diretamente a população. Isso faz com que sejam as pessoas mais importantes na multiplicação das informações sobre como deve ser feita a destinação correta de resíduos.

Resultados práticos

Somente no primeiro semestre de 2025, o PLD articulou o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos em Santa Catarina. Esses números refletem o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental e a difusão de boas práticas em todo o Estado.