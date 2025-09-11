WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Niederle
Folha Popular
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Seco
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Senado Federal

Ex-ministro da Previdência, Oliveira nega envolvimento com fraudes no INSS

Na segunda parte do depoimento à CPMI do INSS, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira negou participação nas fraudes e ligação com ent...

11/09/2025 20h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Ouvido pela CPMI, Ahmed Mohamad Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Ouvido pela CPMI, Ahmed Mohamad Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Na segunda parte do depoimento à CPMI do INSS, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira negou participação nas fraudes e ligação com entidades que lesaram aposentados e pensionistas. Ele admitiu nesta quinta-feira (11) a capacidade limitada da pasta para verificação de acordos de cooperação técnica (ACTs) com associações que praticaram descontos indevidos em benefícios, mas negou participação em irregularidades.

Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023, durante o último ano do governo Bolsonaro. Também ocupou a Diretoria de Benefícios (Dirben) e presidiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na época em que ocupou os cargos, ele era conhecido como José Carlos Oliveira, nome que alterou por motivos religiosos.

Na manhã desta quinta-feira, Oliveira declarou que não conhecia as operações irregulares antes da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União em abril deste ano.

"Entidades fantasmas"

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) questionou os critérios para os ACTs, observando que oito entidades identificadas como “fantasmas” celebraram acordos com o INSS durante a presidência de Oliveira. O ex-gestor admitiu falhas no protocolo de verificação das entidades, porém, reiterou que a assinatura de ACTs em si não é fraudulenta.

— A fraude não se dá na assinatura. A fraude se dá onde começa o crescimento das entidades sem a prévia autorização das pessoas — disse Oliveira.

Oliveira também confirmou ter admitido Virgílio de Oliveira Filho — suspeito de ter agido contra o bloqueio de descontos em folha — como consultor jurídico do Ministério da Previdência, com base na experiência do procurador em governos anteriores. Declarou também que há instrução normativa e decreto válidos que poderiam ser aplicados para permitir a revalidação de ACTs, não estariam sendo seguidos pelo governo atual.

O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Jr. (PSB-MA) acusou Oliveira de estar mentindo quanto a sua reunião com a diretora da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Viegas Mota, em março de 2022. Oliveira disse que não se lembrava do assunto que foi tratado no encontro.

Ligação com a Conafer

Oliveira negou vínculo com o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), Carlos Lopes, ou com outros representantes da entidade. Duarte Jr. apresentou gráfico apontando operações financeiras entre Oliveira, uma empresa de fachada e pessoas ligadas à Conafer.

— São coincidências? Por que o assessor do presidente da Conafer recebeu dinheiro de um sócio seu, a troco de quê?

Oliveira respondeu que não tem “absolutamente nenhuma ligação”.

O depoente também disse ao senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) não se lembrar se José Arnaldo Bezerra Guimarães — suspeito de vínculo com a Conafer — fez repasses à campanha eleitoral de Oliveira em 2024. Porém, ele negou que a doação tivesse ultrapassado R$ 32 mil verificados em inquérito da Polícia Federal.

— Não é possível que ele tenha feito essa doação, pois ele não teria lastro para isso.

Sócio

Em resposta ao deputado Sidney Leite (PSD-AM), Oliveira defendeu sua decisão de manter seu sócio Edson Akio Yamada na diretoria do INSS, mas ponderou que os dois só estabeleceram sociedade quando Oliveira já não era mais ministro. Ele admitiu não ter acompanhado os convênios assinados por Yamada com entidades ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

— A vida no ministério era extremamente agitada. […] E o INSS tinha autonomia.

À senadora Leila Barros (PDT-DF), o ex-ministro reiterou que as atividades na Previdência eram intensas e a diretriz de governo era trabalhar na redução das filas, mas disse não ser capaz de citar os subordinados da época que eram encarregados de assinar os convênios.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) disse não ser razoável que Oliveira declare tanto desconhecimento das operações do INSS, e também entende que o depoente comete crime de falso testemunho.

— O senhor foi informado formalmente por procuradora da República sobre desconto irregular fraudulento, e o senhor aqui, quando a gente pergunta, fala “só tomei conhecimento agora, com a Operação Sem Desconto”. […] O senhor foi instado, provocado, e nada fez.

O deputado Alencar Santana (PT-SP) também mencionou denúncias de descontos abusivos que foram levadas a Oliveira, mas que não levaram a providências contra as entidades.

Contradições

Deputados e senadores apontaram omissões e contradições no depoimento do ex-ministro e divergiram sobre as ações dos sucessivos governos no enfrentamento às fraudes.

Vários parlamentares mostraram comparações entre o número de entidades autorizadas a descontos em folha, e os valores envolvidos, nos governos Bolsonaro e Lula. Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), houve uma “explosão” de descontos associativos desde o início do atual governo, em 2023. Oliveira declarou que os descontos deveriam seguir os devidos procedimentos.

— [As entidades] têm que fazer a filiação dos associados e pegar a autorização desses associados para que autorizem o desconto em folha. Não pegar e informar à Dataprev esse desconto: aí está a ilegalidade.

O senador Jorge Seif (PL-SC) mostrou gráfico apontando o grande crescimento dos valores de descontos às entidades associativas desde 2023, e declarou que, no caso dos descontos indevidos, a esquerda busca “proteger bandidos”.

Para a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), essa é uma narrativa mentirosa. Ela observou que a Operação Sem Desconto, da PF e da CGU, foi realizada pelo governo Lula.

— Tentam colar uma narrativa e excluir um governo que teve uma participação direta com toda a roubalheira que estamos acompanhando neste momento.

Fiscalização

Ao senador Eduardo Girão (Novo-CE), Oliveira declarou que o INSS não tem condição de exercer o controle das ACTs, situação que atribuiu à falta de mão de obra.

— A lei permite que assine e que eles requeiram esse modelo. Eu não tenho como, como gestor, dizer não. […] Podíamos, na medida da observação do desenrolar da entidade, fazer a fiscalização, mas também não temos estrutura para isso e não tínhamos estrutura para isso.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que, desde 1994, somente o governo Bolsonaro propôs revalidação de cadastros. Ele disse esperar o resultado das quebras de sigilo das pessoas e entidades supostamente envolvidas em irregularidades.

— Vamos seguir o dinheiro. Vamos ver quem, de fato, foi beneficiado.

"Jabutis"

Girão questionou a atuação de Oliveira na MP 1.107/2022 , sancionada como Lei 14.438 de 2022 . Oliveira, na época, emitiu nota técnica recomendando a sanção da norma, incluindo a emenda que teria afrouxado o controle sobre os descontos no INSS.

— Essa era uma coisa que o senhor tinha o dever de pedir para ele [Bolsonaro] vetar […], esse “jabuti”.

Oliveira defendeu sua atuação.

— Estamos colocando os holofotes […] em cima daquilo que não fizemos. Mas e o universo de coisas que fizemos? […] Estou me sentido como se não tivéssemos feito absolutamente nada.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) também questionou a atuação do INSS diante da MP 871/2019 , sancionada como Lei 13.846 de 2019 e destinada a coibir fraudes nos benefícios do instituto. A necessidade de revalidação, que constava do texto original, foi retirada durante a tramitação do projeto; uma nota técnica recomendou a sanção. Oliveira, porém, defendeu o decreto e a instrução normativa que mantiveram a possibilidade de revalidação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Supermercados poderão ter mais incentivos para doar; Senado ainda vai confirmar projeto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado deve confirmar incentivos à doação de alimentos
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou 399 requerimentos nesta quinta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CPMI quebra sigilos de lobista, ex-diretores do INSS e associações de aposentados
Senadora Leila conduziu o debate na comissão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Debate aponta programas internacionais de esporte de base como modelos para o Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Unimed
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Sala
APPATA
Ipiranga
Seco
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados