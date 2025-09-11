WhatsApp

Motta quer gestão moderna e inovadora e anuncia medidas para aumentar a eficiência na Câmara

Foco do presidente são os serviços prestados pela instituição aos cidadãos

11/09/2025 21h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou diversas ações e melhorias para aumentar a eficiência da gestão administrativa da Casa. Ele afirmou que quer deixar um legado de modernização e inovação na instituição.

Motta participou de evento nesta quinta-feira (11) para apresentar aos funcionários os novos dirigentes da Casa . O presidente também anunciou medidas nas áreas de tecnologia, infraestrutura e gestão organizacional.

“Queremos um trabalho de cooperação para termos mudança do ponto de vista estrutural da Casa. Essa construção vem sendo gestada pelo corpo técnico para melhorar cada vez mais nosso ambiente de trabalho e estimular nosso corpo de funcionários, porque, se não tivermos essa visão, o servidor não vai buscar cada vez mais o seu melhor”, disse Motta.

O presidente destacou ainda que a Casa vai passar por uma reorganização administrativa, para trazer mais eficiência e diminuir instâncias burocráticas. Ele quer foco na meritocracia e na produtividade, por meio da ampliação do programa de resultados, que motiva o servidor a produzir mais e a se engajar mais no trabalho da Casa.

“Vamos partir para uma nova fase do programa de resultados, instituir a meritocracia e a produtividade, para que, através da mudança organizacional, tenhamos servidores com motivação, engajamento e transparência de resultados. O objetivo é reconhecer os servidores que produzem mais, que se esforçam mais, para terem mais benefícios“, afirmou o presidente.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Apresentação da nova gestão da Câmara e da agenda do biênio 2025-2026.
Motta entre os novos dirigentes da Câmara

Desempenho do mandato
O novo diretor-geral da Câmara, Guilherme Brandão, afirmou que o objetivo da nova gestão é criar condições para que os deputados possam desempenhar o mandato da melhor maneira possível.

“A visão do presidente Hugo Motta me inspirou a aceitar o cargo, e vi a oportunidade de uma gestão marcante, de deixar um legado para a instituição“, afirmou.

