WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Folha Popular
Sala
Raffaelli
Tarzan
Niederle
Império
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Justiça

Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1

Condenados deverão ajudar a pagar prejuízos de vândalos

11/09/2025 21h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agencia Brasil
© Joédson Alves/Agencia Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Com a decisão, Bolsonaro e os demais condenados deverão ajudar a pagar os prejuízos provocados com o vandalismo ocorrido no edifício-sede do Supremo, Congresso e o Palácio do Planalto.

O pagamento deverá ser efetivado após o fim de todos os recursos contra a condenação.

A indenização é uma das consequências da condenação dos acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder após as eleições de 2022. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
© Agência Brasil Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Raffaelli
Seco
Sala
Fitness
Meganet
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Sicoob
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Fitness
Tarzan
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Sicredi
Unimed
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
F&J Santos
Unimed
Sicredi
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados