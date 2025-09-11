WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Folha Popular
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Justiça

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Ex-presidente já está inelegível até 2030 por condenação do TSE

11/09/2025 21h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista à pena de inelegibilidade pelo prazo de oito anos .

A medida foi umas consequências da condenação de Bolsonaro e os demais acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em função das condenações, os acusados foram enquadrados na Lei da Ficha Limpa e devem ficar inelegíveis . O prazo começa a contar a partir da sessão de hoje .

Cabe recurso contra a decisão.

Bolsonaro já está inelegível até 2030 por ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Julgamento

Por 4 votos a 1, os ministros condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A maioria dos réus foi condenada a mais de 20 anos de prisão em regime fechado.

Apesar da definição do tempo de condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações . Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, as prisões poderão ser efetivadas.

>> Confira as penas definidas para os condenados:

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos ;
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos ;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos ;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos ;
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa: 19 anos ;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias .

Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Ele é deputado federal e teve parte das acusações suspensas. A medida vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
© Joédson Alves/Agencia Brasil Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
© Agência Brasil Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sicoob
Seco
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Império
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Império
Sicredi
Sala
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados